21 января 2026 в 00:58

В РФПИ охарактеризовали двусторонние переговоры с США

Дмитриев: переговоры России с представителями США проходят конструктивно

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Переговоры российской стороны с американскими коллегами проходят в позитивном русле, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Дипломат встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет ТАСС.

Встречи проходят конструктивно, и все больше и больше людей осознают правильность российской позиции, — уточнил Дмитриев в беседе с журналистами.

Российский представитель отметил, что в ходе встреч удалось достичь взаимопонимания по ряду ключевых вопросов. Его оценка совпадает с заявлением американской стороны, которая также охарактеризовала переговоры как позитивные. Подобные контакты на высоком уровне указывают на попытку двух сторон наладить каналы диалога в сложной геополитической обстановке.

Ранее сообщалось, что индекс МосБиржи вырос из-за сообщений о планируемом визите Уиткоффа и Кушнера в Москву для встречи с главой РФ Владимиром Путиным. И данных на сайте площадки следует, что индикатор превысил отметку в 2700 пунктов. Пока планы окончательно не согласованы. Сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.

