Зеленский отправился в Давос на встречу с Трампом

Зеленский отправился в Давос на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Давос, сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на его советника Дмитрия Литвина. В швейцарском городе глава государства может встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Зеленский уже на пути в Давос, — сказал Литвин.

Ранее Трамп заявил, что проведет встречу с Зеленским. Американский лидер вместе с тем отметил готовность украинского коллеги и президента России Владимира Путина к обсуждению возможного соглашения по урегулированию кризиса на Украине.

В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил мнение, что Трамп может устранить Зеленского с политической арены. По мнению парламентария, он сейчас используется как «триггерная фигура», а упоминаниями о нем республиканец оказывает давление на «кураторов» киевских властей.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник обвинил Киев в планомерном уничтожении жителей, оставшихся в зоне конфликта. Дипломат привел свидетельства очевидцев, которые утверждают, что их дома целенаправленно бомбят и поджигают ВСУ.