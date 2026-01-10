Украину уличили в уничтожении собственного мирного населения Мирошник обвинил ВСУ в ударах по мирным жителям Красноармейска

Киев фактически занимается планомерным уничтожением оставшихся в зоне конфликта граждан, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Дипломат сослался на свидетельства очевидцев, которые подтверждают, что их дома подвергаются целенаправленным бомбардировкам и поджогам со стороны ВСУ.

Они наносят удары. Я вам давал эти вот комментарии людей, которые сами признаются, что их дома реально сжигают, бомбят, — отметил Мирошник.

Основной упор в заявлении был сделан на ситуацию в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). По словам представителя МИД, пока российские подразделения обеспечивают гуманитарные коридоры и выводят гражданских в безопасные районы, украинская сторона продолжает наносить массированные удары по этим секторам.

Россия квалифицирует подобные действия как военные преступления и нарушение международных гуманитарных норм. По мнению Мирошника, такая тактика свидетельствует о полном отказе украинского руководства от ответственности за судьбы людей, проживающих в прифронтовой зоне.

Ранее Мирошник сообщил, что российские военные на Донецком направлении взяли в плен украинского боевика. Тот признался, что еще в 2017 году участвовал в изнасиловании мирных жителей Донбасса. По словам дипломата, мужчина также причастен к убийствам.