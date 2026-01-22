Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 23:11

Кортеж Уиткоффа замечен на выезде из Внуково-2

Кортеж со спецпосланником Уиткоффом движется из Внуково-2 в сторону Москвы

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
Кортеж, предположительно с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом, выехал из правительственного аэропорта Внуково-2 в сторону центра Москвы, сообщает корреспондент РИА Новости. Самолет, на котором прибыл дипломат, приземлился ранее вечером.

Самолет, на котором, предположительно, прибыл Уиткофф, ранее приземлился во Внуково-2. Кортеж выехал из аэропорта в 22:46 по московскому времени, — указано в сообщении.

Через некоторое врем журналисты добавили, что кортеж прибыл в Кремль. Визит Уиткоффа связан с запланированными на четверг переговорами с президентом России Владимиром Путиным. Эта встреча станет уже седьмой для американского представителя.

Ранее сообщалось, что стороны могут обсудить на предстоящей встрече в Москве вопросы экономического сотрудничества. Председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин предположил, что серьезного прорыва в вопросе урегулирования украинского конфликта ждать не стоит.

До этого сам Уиткофф заявил, что «буквально один вопрос» осталось решить для урегулирования украинского конфликта. Он добавил, что ситуация в целом разрешима, если обе стороны готовы прилагать достаточно усилий для мирного соглашения.

