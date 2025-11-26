День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 09:50

Кортеж Путина в сопровождении конной кавалерии сняли на видео

Фото: Сергей Савостьянов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Кортеж президента России Владимира Путина сопровождался эскортом конных всадников, проезд лидера РФ опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Судя по появившимся кадрам, кавалеристы держали в руках флаг России.

Также на видео запечатлена перекрытая дорога. Помимо других транспортных средств, отсутствовали и пешеходы.

Ранее сообщалось, что президент России совершит государственный визит в Киргизию на этой неделе для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Путин также проведет встречу с представителями молодого научного сообщества. В ходе общения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле Путин подтвердил планы посетить с официальным визитом Казахстан в 2026 году, выразив готовность осуществить эту поездку.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Бишкек 26 ноября для участия в саммите ОДКБ. В рамках визита запланирована отдельная встреча белорусского лидера с Путиным. Лукашенко выступит с анализом текущих вопросов коллективной безопасности в евразийском регионе и определит приоритетные направления для совместной работы.

Владимир Путин
кортеж
поездки
кони
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таиланде пропал житель Сахалина
«Остров Мечты» украсили к Новому году
«Смерти подобно»: депутат о страхе Киева перед завершением конфликта
«Вопиющий случай»: омбудсмен высказалась о ситуации с семьей в Кольчугино
В США рассказали, что дал Зеленскому план Трампа по Украине
Европу предупредили о рисках поддержки Украины без США
Суд оставил в силе приговор агенту Киева за передачу данных о технике ВМФ
Встреча Путина с Жапаровым в Киргизии попала на видео
Наступление ВС РФ на Харьков 26 ноября: отказ воевать, ситуация в Купянске
Россиянин задумал подорвать чиновника и получил срок
Белое нечто вырвалось из Зеленского во время видеообращения
Россиянина осудили за госизмену после передачи данных о предприятии ВПК
Рулет из нашего традиционного новогоднего салата: как такое возможно?
Россиянин получил 24 года колонии за сбор данных о ПВО Подмосковья
Жадный стример «околдовал» женщину и разрушил семью
Во Франции назвали самое уязвимое место Лувра
Кортеж Путина в сопровождении конной кавалерии сняли на видео
Продюсер Разин купил дом в США на фоне судов с семьей Юрия Шатунова
«Два года терпели эти пытки»: соседка рассказала о кубанском отце-тиране
В центре российского города загорелся одноэтажный жилой дом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.