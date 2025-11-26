Кортеж Путина в сопровождении конной кавалерии сняли на видео

Кортеж президента России Владимира Путина сопровождался эскортом конных всадников, проезд лидера РФ опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк». Судя по появившимся кадрам, кавалеристы держали в руках флаг России.

Также на видео запечатлена перекрытая дорога. Помимо других транспортных средств, отсутствовали и пешеходы.

Ранее сообщалось, что президент России совершит государственный визит в Киргизию на этой неделе для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Путин также проведет встречу с представителями молодого научного сообщества. В ходе общения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле Путин подтвердил планы посетить с официальным визитом Казахстан в 2026 году, выразив готовность осуществить эту поездку.

До этого сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Бишкек 26 ноября для участия в саммите ОДКБ. В рамках визита запланирована отдельная встреча белорусского лидера с Путиным. Лукашенко выступит с анализом текущих вопросов коллективной безопасности в евразийском регионе и определит приоритетные направления для совместной работы.