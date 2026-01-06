Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 10:06

Новогодний Петербург для детей: маршрут на 2–3 дня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимний Петербург обладает особым шармом, и в новогодние каникулы он превращается в настоящий город чудес, где на каждом шагу можно встретить яркую иллюминацию, праздничные инсталляции и атмосферу волшебства. Семейные путешественники особенно ценят Северную столицу в этот период: здесь легко составить маршрут по Питеру с детьми на Новый год, охватывающий музеи мирового уровня, необычные интерактивные пространства и уютные прогулочные маршруты. Благодаря множеству праздничных программ и событий можно без труда решить, что посмотреть в Питере с детьми зимой, при этом сделать это так, чтобы ребенок не устал и получил удовольствие от каждого момента.

Новогодние каникулы — идеальное время, чтобы открыть малышу культурный и исторический Петербург, познакомить его с искусством и наукой, показать настоящие дворцы и легендарные набережные, а также посетить крупные музеи, подготовившиеся к наплыву семейных туристов. Особенно много внимания в эти дни уделяется детям: проходят мастер-классы, театрализованные программы, квесты, интерактивные спектакли, ярмарки и ледовые шоу. Большинство культурных площадок готовят отдельные мероприятия для самых маленьких, поэтому развлечения для детей в Питере зимой можно найти в любом районе города.

Ниже представлен подробный план путешествия, который подойдет семьям с детьми от 5–6 лет и старше. Он рассчитан на три дня, но при желании его можно сократить до двух или, наоборот, дополнить прогулками по зимним паркам и посещением новогодних спектаклей.

День 1: Эрмитаж и новогодний Невский проспект

Дворцовая площадь Дворцовая площадь Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Первый день лучше посвятить классике. Эрмитаж в новогодний сезон преображается: в залах появляется праздничная атмосфера, проходят тематические экскурсии, а для семей подготовлены специальные маршруты, которые помогают ребенку не потеряться в огромном музее и сосредоточиться на самых ярких экспозициях. Именно поэтому Эрмитаж для детей в новогодние праздники становится одним из главных пунктов для приезжающих в Петербург зимой.

Сам музей поражает масштабом даже взрослых, но небольшой заранее продуманный маршрут помогает пройти его комфортно. Начните осмотр с парадных залов, которые восхищают своей торжественностью: здесь ребенок может увидеть анфилады, по которой когда-то проходили императоры и императрицы. Далее можно перейти к залу Древнего Египта — обычно он вызывает особый интерес у детей благодаря статуям, саркофагам и необычным артефактам.

Чтобы удержать внимание ребенка, важно не задерживаться слишком долго в каждом зале, делая небольшие остановки там, где расположены самые зрелищные экспонаты. Семейные гиды советуют заранее выбирать тематический маршрут, связанный с животными, мифами или рыцарскими доспехами — такие экскурсии помогают детям лучше воспринимать материал, ведь здесь все подается через увлекательные истории.

Посетив музей, можно выйти на Дворцовую площадь, откуда удобно отправиться на Невский проспект. В новогодние дни он, украшенный гирляндами, арками и праздничными композициями, превращается в сияющую вереницу огней. Прогулка по Невскому — это не только шанс увидеть парадный Петербург, но и возможность показать ребенку здания, построенные в начале позапрошлого века, собор Казанской Божьей Матери, Гостиный Двор, знаковые памятники и здания, ставшие символами города. Дополняют атмосферу уличные музыканты, яркие витрины магазинов и праздничные инсталляции.

На Невском в начале января также часто проходят новогодние мероприятия для детей в Питере — мини-спектакли, уличные выступления и анимационные программы, рассчитанные на семейную аудиторию. После насыщенного дня можно завершить вечер в уютном кафе с видом на огни проспекта.

День 2: Петропавловская крепость и научные музеи для детей

Соборная площадь в Петропавловской крепости Соборная площадь в Петропавловской крепости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Второй день посвящен истории города и научным открытиям. Петропавловская крепость — это сердце Петербурга, место, с которого началось строительство города. Здесь ребенок может увидеть настоящие крепостные стены, побывать на территории старинных укреплений и услышать полуденный выстрел, который ежедневно звучит с Нарышкина бастиона.

Особенно интересным для детей является посещение экспозиций, посвященных кораблестроению, истории императорской семьи и первым годам существования города. Ребенок может представить, как выглядела крепость 300 лет назад, и увидеть, как изменился город со временем.

После знакомства с историей стоит добавить в программу немного науки. Это поможет сбалансировать маршрут и сделать второй день особенно увлекательным. В Петербурге работает множество научных музеев, где детям предлагают интерактивные опыты, занимательные демонстрации и возможность почувствовать себя исследователем.

Одним из популярных вариантов является посещение музеев естественнонаучного профиля, где ребенок может узнать о самых разных областях науки: от физики и химии до географии и биологии. Опыты, модели и экспонаты позволяют не просто рассматривать экспозицию, но действительно взаимодействовать с ней — нажимать кнопки, запускать механизмы, наблюдать за процессами. Здесь легко и интересно объяснить принципы, которые раньше казались сложными.

Научные музеи — важная часть семейного отдыха, и именно здесь многие путешественники понимают, что семейные экскурсии по Питеру зимой могут быть не только уютными, но и познавательными. Ребенку будет интересно увидеть новые технологии, узнать, как устроены привычные предметы, и открыть для себя мир экспериментов.

День 3: Кунсткамера, Зоологический музей и прогулка по набережным

Музей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко Музей космонавтики и ракетной техники имени В. П. Глушко Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Третий день маршрута посвящен экспозициям, которые позволяют детям познакомиться с уникальными коллекциями, связанными с историей науки и миром животных. Начать можно с Кунсткамеры — одного из самых необычных музеев Петербурга. Он был основан Петром Великим и служил важным научным центром своего времени. Здесь собраны антропологические и этнографические коллекции, макеты традиционных жилищ различных народов и удивительные предметы, которые помогают понять, как развивались науки в эпоху Петра.

Многие экспозиции впечатляют детей благодаря ярким предметам, моделям, костюмам и интерактивным материалам. Ребенку будет интересно узнать, как жили народы мира, какие традиции у них существовали и чем они отличались друг от друга. Музей помогает расширить кругозор и дает возможность прикоснуться к истории через предметы быта и необычные артефакты.

После Кунсткамеры удобно перейти в Зоологический музей. Его огромная коллекция поражает масштабом: здесь представлены скелеты гигантских морских млекопитающих, чучела животных со всех континентов, редкие птицы и насекомые. Дети обычно с восторгом рассматривают зал с морскими обитателями, мамонта и экспозиции с экзотическими животными. В музее легко провести несколько часов, не замечая времени, поскольку каждый зал вызывает новый всплеск интереса.

Завершить путешествие можно прогулкой по Университетской набережной. Зимой она особенно красива: покрытые льдом воды Невы, заснеженные парапеты и вид на многочисленные мосты над рекой создают атмосферу спокойствия и величия. Отсюда открываются отличные виды на Петропавловскую крепость и Дворцовый мост. На набережной часто гуляют семьи, фотографируются и просто наслаждаются видом на исторический центр.

Если остались силы, можно пройтись до Дворцовой площади, чтобы еще раз взглянуть на праздничное убранство, или заглянуть в одно из кафе на Невском для теплого семейного ужина. В течение всей прогулки вы сможете без труда найти развлечения для детей в Питере зимой, будь то катания на зимних каруселях, мини-ярмарки или уличные спектакли.

Где найти главные новогодние развлечения в городе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Петербург зимой предлагает невероятное количество вариантов для семейного отдыха. Помимо музеев и прогулок по новогодним улицам, в городе можно отыкать множество праздничных площадок, где проводятся интерактивные шоу, мастер-классы, зимние игровые программы. Чтобы понять, что посмотреть в Питере с детьми зимой, стоит обратить внимание на расписание городских событий: новогодние ярмарки на Невском, ледовые городки, праздничные представления в культурных центрах и парках.

Некоторые площадки устраивают спектакли с участием сказочных персонажей, аниматоров и музыкантов, что делает отдых не только познавательным, но и по-настоящему праздничным. Расписание мероприятий меняется каждый год, но в целом найти интересную программу несложно: практически в каждом районе организуют атмосферные пространства, где детям предлагают игры, мастер-классы, выступления и тематические развлечения.

Именно благодаря разнообразию зимней программы Петербург становится идеальным городом для новогоднего семейного путешествия. Здесь легко совместить исторические маршруты, научные музеи и праздничные активности, создавая для ребенка по-настоящему волшебные каникулы. А продуманный маршрут поможет сделать поездку насыщенной, но при этом не утомительной.

Cанкт-Петербург
Эрмитаж
поездки
путешествия
Анна Скворцова
А. Скворцова
