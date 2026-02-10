Две знаменитые в России фамилии могут оказаться в 20-м пакете санкций ЕС

Главу FIDE Аркадия Дворковича и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского планируют включить в 20-й пакет санкций ЕС против России, передает EUObserver. Всего же в «черный список» войдут 29 российских граждан.

Также в списке – руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Кроме того, ЕС намерен ввести санкции против 64 организаций.

Ранее появилась информация, что Евросоюз планирует включить в 20-й пакет санкционных мер против России компанию «Башнефть» и восемь нефтеперерабатывающих предприятий, включая завод в Туапсе. Европейскому бизнесу будет запрещено с ними работать. Также ЕС намерен запретить экспорт товаров в Россию на сумму свыше €360 млн (33 млрд рублей) ежегодно. Также Брюссель хочет ввести квоты на поставки аммиака и его производных.

Тем временем стало известно, что Греция и Мальта считают необоснованным предложение Евросоюза о полном запрете на транспортировку российской нефти, включая страхование и фрахт судов. Свою позицию они выразили на встрече послов ЕС, где обсуждался проект 20-го пакета антироссийских санкций.