Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 20:23

ЕС закрутит гайки в работу «Башнефти»

Reuters: «Башнефть» попадет в 20-й пакет санкций ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Евросоюз планирует включить в 20-й пакет санкционных мер против России компанию «Башнефть» и восемь нефтеперерабатывающих предприятий, включая завод в Туапсе, передает Reuters. Европейскому бизнесу будет запрещено с ними работать.

Также появилась информация, что Евросоюз в рамках 20-го пакета ограничений против России планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран, а также включить в черный список 42 танкера. Под ограничения могут попасть грузинский терминал Кулеви и индонезийский порт Каримун из-за их якобы участия в операциях с российской нефтью.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь рассказала, что новый пакет санкций будет включать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Этот шаг Брюссель планирует осуществлять при помощи партнеров по «Большой семерке» («Группа семи», G7).

Тем временем президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что принципиально остается на позициях неприятия антироссийских санкций на фоне продолжающегося внешнеполитического давления. Как заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, эта позиция позволяет государствам поступательно развивать двусторонние отношения.

санкции
нефть
нефтепереработка
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Получение единого пособия захотели «привязать» к сроку гражданства
Медведев выбыл с АТР-500 после поражения от француза
Суд зарегистрировал протокол против Roblox
Discord введет меры безопасности для пользователей младше 18 лет
Неизвестные испортили Аните Цой все костюмы перед выступлением в Кремле
Воспитатель детсада навалилась на ребенка, чтобы тот уснул
Новые «дроны-матрешки» навели шороху в зоне СВО
ЕС закрутит гайки в работу «Башнефти»
Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»
Сваха рассказала, как вычислить профессиональную «тарелочницу»
Два пациента превратили приемный покой в ринг
«Спартак» сообщил о внезапной смерти экс-хоккеиста
Россиянам рассказали, в каком случае приставы могут изъять питомца
Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Нацпроекты России получили 382 млрд рублей за первый месяц
«Радиостанция Судного дня» передала второе сообщение за сутки
Эксперт рассказал о главных плюсах изменения сроков оплаты ЖКУ
Раскрыта личность новой возлюбленной Олега Майами
Евросоюз уличили в попытке скрыть скандал с Эпштейном
Полиция заподозрила принца Эндрю в передаче Эпштейну секретных сведений
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.