Евросоюз планирует включить в 20-й пакет санкционных мер против России компанию «Башнефть» и восемь нефтеперерабатывающих предприятий, включая завод в Туапсе, передает Reuters. Европейскому бизнесу будет запрещено с ними работать.

Также появилась информация, что Евросоюз в рамках 20-го пакета ограничений против России планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран, а также включить в черный список 42 танкера. Под ограничения могут попасть грузинский терминал Кулеви и индонезийский порт Каримун из-за их якобы участия в операциях с российской нефтью.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь рассказала, что новый пакет санкций будет включать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Этот шаг Брюссель планирует осуществлять при помощи партнеров по «Большой семерке» («Группа семи», G7).

Тем временем президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что принципиально остается на позициях неприятия антироссийских санкций на фоне продолжающегося внешнеполитического давления. Как заявил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, эта позиция позволяет государствам поступательно развивать двусторонние отношения.