Фон дер Ляйен раскрыла содержание 20-го пакета санкций против России

Новый, 20-й пакет санкций против России будет включать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении, распространенном пресс-службой ЕК. Этот шаг Брюссель планирует осуществлять при помощи партнеров по «Большой семерке» («Группа семи», G7).

Еврокомиссия предлагает новый пакет санкций — 20-й. Теперь я призываю страны ЕС молниеносно утвердить эти новые санкции, — говорится в заявлении.

Помимо запрета на обслуживание нефтяных грузов, под санкции попадут 43 танкера. В черный список ЕС будут добавлены 20 российских региональных банков, а также введены запреты на сделки с российской стороной. Также ограничения коснутся экспорта в Россию товаров на €360 млн в год и импорт из РФ металлов и редкоземельных элементов на €570 млн. Также планируется ввести ограничения на поставки электроники в отношении стран, подозреваемых в реэкспорте в Россию.

Ранее фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала как можно скорее представить 20-й пакет санкций против России. Она добавила, что «это делается для усиления давления на РФ».