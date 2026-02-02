Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 18:35

Фон дер Ляйен пообещала подарок Зеленскому к переговорам

Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому представить 20-й пакет санкций против России

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

20-й пакет санкций против России скоро будет представлен, пообещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем Х она добавила, что «это делается для усиления давления на РФ».

Я поговорила с Зеленским в преддверии мирных переговоров на этой неделе, — написала она.

Ранее сегодня, 2 февраля, сообщалось, что ЕС запланировал санкции против российских редкоземельных металлов: платины, меди, иридия и родия, вопреки наблюдающемуся дефициту. Отмечается, что это будет отражено в 20-м пакете санкций.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за усиление давления на Россию через новый пакет санкций. Он отметил, что вместо диалога с Москвой она усердно работает над новыми ограничениями.

Также директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия готова восстановить диалог с Евросоюзом, но только при соблюдении двух условий: Брюсселю придется отказаться от санкций и поставок оружия на Украину. По его словам, перезагрузка отношений возможна лишь при кардинальном изменении подхода ЕС.

Урсула фон дер Ляйен
Россия
Владимир Зеленский
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слон-рецидивист убил человека
Суд Лондона вынес приговор российскому капитану по делу о гибели моряка
«Бабушка приехала»: почему «Орла» вручили «Пророку» и «Августу»
Гастроэнтеролог объяснила, можно ли есть борщ на завтрак
«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги
«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ
Губерниев ответил на слова Инфантино о снятии бана с российских команд
Власти Эстонии раскрыли, на сколько хватит запасов еды в случае войны
Педиатр посоветовала, как правильно одеться во время сильных холодов
Названа главная причина привлечения наемников в ВСУ
В США прошел «игуанопад»
«Джанни, ты мужик»: Колоскова удивили слова главы ФИФА о российском футболе
Представший перед судом комик заявил о своей невиновности
Сноубордистка повисла на рюкзаке над пропастью и умерла от инфаркта
Трое зумеров угодили в реанимацию из-за вейпов
Голливудский режиссер «засветился» в файлах Эпштейна
Starlink — все. Маск «приземлил» дальнобойные дроны ВСУ: значение для РФ
Генсек НАТО выступит в Верховной раде
Футбольный клуб «Крылья Советов» погасил миллиардные долги
В Стамбуле поезд метро сошел с рельсов
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.