Фон дер Ляйен пообещала подарок Зеленскому к переговорам

20-й пакет санкций против России скоро будет представлен, пообещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. В своем Х она добавила, что «это делается для усиления давления на РФ».

Я поговорила с Зеленским в преддверии мирных переговоров на этой неделе, — написала она.

Ранее сегодня, 2 февраля, сообщалось, что ЕС запланировал санкции против российских редкоземельных металлов: платины, меди, иридия и родия, вопреки наблюдающемуся дефициту. Отмечается, что это будет отражено в 20-м пакете санкций.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за усиление давления на Россию через новый пакет санкций. Он отметил, что вместо диалога с Москвой она усердно работает над новыми ограничениями.

Также директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия готова восстановить диалог с Евросоюзом, но только при соблюдении двух условий: Брюсселю придется отказаться от санкций и поставок оружия на Украину. По его словам, перезагрузка отношений возможна лишь при кардинальном изменении подхода ЕС.