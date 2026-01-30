Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 10:54

В Европе раскритиковали Каллас за усиление санкций против России

Политик Мема: Каллас вместо диалога продолжает усиливать давление на Россию

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за усиление давления на Россию через новый пакет санкций. Он отметил, что вместо диалога с Москвой она усердно работает на новыми ограничениями.

Она хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля, — написал Мема.

Ранее Евросоюз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина и телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин. В вину им ставили «реализацию и поддержку действий правительства РФ» по Украине в рамках журналистской и творческой деятельности.

До этого директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия готова восстановить диалог с Европейским союзом, но только при соблюдении двух условий: Брюсселю придется отказаться от санкций и поставок оружия на Украину. Дипломат подчеркнул, что перезагрузка отношений возможна лишь при кардинальном изменении подхода ЕС.

