Раскрыты условия восстановления отношений России с Евросоюзом МИД РФ: Москва начнет диалог с ЕС после отмены санкций и поставок оружия Киеву

Россия готова восстановить диалог с Европейским союзом, но только при соблюдении двух условий, заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Брюсселю придется отказаться от санкций и поставок оружия на Украину. Дипломат подчеркнул, что перезагрузка отношений возможна лишь при кардинальном изменении подхода ЕС.

Формат будущего взаимодействия с ЕС Россия будет определять самостоятельно исходя из своих национальных интересов, продолжил глава департамента. По его словам, выстраивание новых отношений будет сложным и длительным процессом.

Восстановление отношений с ЕС видится возможным только в том случае, если они перестанут говорить на языке ультиматумов, культивировать в европейском сознании миф о «российской угрозе», — подчеркнул Масленников.

По его словам, навязчивая идея о нанесении Москве «стратегического поражения» является тупиковым путем. Дипломат предупредил, что движение в эту сторону неизбежно приведет Старый свет на обочину политических и исторических процессов.

Ранее руководитель делегации РФ на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова заявила, что Евросоюз намерен продолжать военную поддержку Украины, несмотря на любые дипломатические консультации по урегулированию. По ее словам, такая позиция создает препятствия для мирного процесса.