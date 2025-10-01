Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле локализовали Пожарные локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле

Экстренным службам удалось локализировать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, сообщили в региональном главке МЧС России. Площадь пожара составляла 200 кв. м, сведений о пострадавших не поступало.

Силы и средства выехали автоматически по рангу пожара № 2. По прибытии ранг был повышен до третьего, — сообщили в ведомстве.

На месте возгорания работают 98 специалистов, для тушения задействовали 32 единицы техники. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС России.

Ранее случившееся прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он успокоил местных жителей и сообщил, что пожар не связан с атакой дронов и носит исключительно техногенный характер.

Перед этим экстренные службы были вынуждены выехать на тушение пожара, начавшегося на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области. Этому предшествовала атака украинских беспилотников. Силы ПВО сбили три летательных аппарата, но один из них упал на здание, из-за чего загорелись крыша и трава в поле.