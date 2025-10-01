Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:28

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле локализовали

Пожарные локализовали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экстренным службам удалось локализировать возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле, сообщили в региональном главке МЧС России. Площадь пожара составляла 200 кв. м, сведений о пострадавших не поступало.

Силы и средства выехали автоматически по рангу пожара № 2. По прибытии ранг был повышен до третьего, сообщили в ведомстве.

На месте возгорания работают 98 специалистов, для тушения задействовали 32 единицы техники. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС России.

Ранее случившееся прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он успокоил местных жителей и сообщил, что пожар не связан с атакой дронов и носит исключительно техногенный характер.

Перед этим экстренные службы были вынуждены выехать на тушение пожара, начавшегося на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области. Этому предшествовала атака украинских беспилотников. Силы ПВО сбили три летательных аппарата, но один из них упал на здание, из-за чего загорелись крыша и трава в поле.

