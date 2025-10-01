Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Евраев. По его словам, возгорание носит техногенный характер и не связано с атаками ВСУ.

Сегодня на территории нефтеперерабатывающего завода возникло возгорание. Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения БПЛА загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, никто не пострадал. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в трех районах, уточнил губернатор.

В ночь на 1 октября силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, по восемь БПЛА уничтожили над территорией Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.