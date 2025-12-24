Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 18:01

Опубликованы кадры с горящим складом в центре Москвы

Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пожар на складе в центре Москвы попал на видео, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб, используя подъемник, ликвидируют пламя.

Также на месте происшествия виднелся большой столб дыма. Отмечается, что пожарные тушили огонь как снаружи, так и внутри помещения.

Ранее в пресс-службе МЧС уточнили, что площадь пожара составила 180 квадратных метров. По предварительной информации, на складе хранили цветы. Сведения о жертвах или пострадавших не поступали.

До этого в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что в Барнауле сгорел дотла автобус городского маршрута. По информации ведомства, возгорание произошло возле торгового центра «Пионер» на проспекте Ленина. Площадь горения составила около 10 «квадратов». Предварительно, причиной пожара оказалось нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, а именно короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Также в Сибирском затоне в Нижегородской области загорелся плавучий кран. Причины произошедшего остались неизвестны, транспортная прокуратура Приволжья инициировала проверку по факту пожара.

видео
Москва
пожары
склады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США предложили решить проблему энергодефицита с помощью кораблей
Путин принял решение по почетным званиям жителей ДНР и ЛНР
Генерал ответил, когда у Украины может закончиться вооружение
Уходящий год поставил рекорд по числу магнитных бурь
США рассекретили полные стенограммы личных бесед Путина с Бушем-младшим
На прощании с Лобоцким запретили любую съемку
Спецпредставитель Путина высказался о возвращении России к системе SWIFT
Американец оплачивал заказ в McDonald’s и погиб
Мощные снегопады обрушатся на Москву и Подмосковье
Ученики стали «мужьями»: почему учительница английского оказалась в СИЗО
Обвиняемую в разврате со школьниками учительницу отпустили домой
«Алкоголизм — интимное дело»: продюсер Дзюник о «Звездах под капельницей»
Синоптик раскрыл, когда на Москву обрушится мощный снегопад
Уклонисты бегут из Украины в Румынию и массово умирают
Врач посоветовал пациентам с больным сердцем один «вредный» продукт
Зеленский потерял покой после размещения «Орешника» в Белоруссии
Захарова поблагодарила родителей за любовь к Родине
Собака лишилась хвоста после посещения грумера
Банк России назначил нового гендиректора АСВ
Черный ящик Пугачевой: какие тайны ее жизни могут открыться после 2026 года
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.