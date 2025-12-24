Опубликованы кадры с горящим складом в центре Москвы

Пожар на складе в центре Москвы попал на видео, передает корреспондент NEWS.ru. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб, используя подъемник, ликвидируют пламя.

Также на месте происшествия виднелся большой столб дыма. Отмечается, что пожарные тушили огонь как снаружи, так и внутри помещения.

Ранее в пресс-службе МЧС уточнили, что площадь пожара составила 180 квадратных метров. По предварительной информации, на складе хранили цветы. Сведения о жертвах или пострадавших не поступали.

До этого в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что в Барнауле сгорел дотла автобус городского маршрута. По информации ведомства, возгорание произошло возле торгового центра «Пионер» на проспекте Ленина. Площадь горения составила около 10 «квадратов». Предварительно, причиной пожара оказалось нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, а именно короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

Также в Сибирском затоне в Нижегородской области загорелся плавучий кран. Причины произошедшего остались неизвестны, транспортная прокуратура Приволжья инициировала проверку по факту пожара.