На Кубани ликвидировали открытое горение на НПЗ после атаки ВСУ

Специалисты устранили открытое горение на Афипском НПЗ после ночного удара украинских беспилотников, говорится в Telegram-канале оперштаба региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

На Афипском НПЗ ликвидировали открытое горение. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, специалисты ликвидировали открытое горение в 11:37 [мск]. Пожар на Афипском НПЗ произошел ночью 29 ноября. Из-за атаки БПЛА была повреждена часть технического оборудования на территории завода, пострадавших нет, — уточнили в оперштабе.

Ранее в Таганроге была отражена массированная атака ВСУ. Глава Таганрога Светлана Камбулова подчеркнула, что никто не пострадал, локализовано восемь возгораний, по трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Территорию оцепили, уточнила она.

До этого Камбулова заявила, что массированная воздушная атака привела к разрушениям жилых зданий и значительного количества объектов гражданской инфраструктуры, погибли мирные жители. В Таганроге 27 ноября был объявлен траур.