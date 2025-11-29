День матери
29 ноября 2025 в 05:18

ВСУ устроили массированную атаку на российский город

Камбулова: ПВО отразила массированную атаку ВСУ на Таганрог

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
В Таганроге была отражена массированная атака ВСУ, сообщила в Telegram-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. Она подчеркнула, что никто не пострадал.

Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к ликвидации последствий. Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет, — отметила глава города.

Камбулова добавила, что по трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Территорию оцепили, уточнила она.

Ранее Камбулова заявила, что массированная воздушная атака привела к разрушениям жилых зданий и значительного количества объектов гражданской инфраструктуры, погибли мирные жители. В Таганроге 27 ноября был объявлен день траура. Как стало известно, в знак скорби по жертвам на территории города были приспущены государственные флаги.

До этого власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По информации Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

