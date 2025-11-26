День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 13:26

В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников

Глава Таганрога сообщила о введении траура 27 ноября после атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти Таганрога приняли решение объявить 27 ноября днем траура в связи с гибелью мирных жителей в результате атаки беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Траурные мероприятия пройдут в память о трех погибших гражданах после ночного налета дронов ВСУ на Ростовскую область.

27 ноября будет объявлен днем траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью. Во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, — написала Камбулова.

Как уточнила глава города, массированная воздушная атака привела к разрушениям жилых зданий и значительного количества объектов гражданской инфраструктуры. В знак скорби по жертвам на территории города будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и средствам массовой информации рекомендовано отменить все развлекательные события и передачи.

Ранее власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад. Также стало известно, что два жилых дома в Таганроге подлежат сносу после ночной воздушной атаки ВСУ.

Россия
Ростовская область
траур
ВСУ
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как избежать покупки поддельного товара в интернете
Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ с 2026 года
Эксперт назвал три рабочих способа накопить на первый взнос по ипотеке
Гроб в фойе, слезы вдовца, соперница: в Москве простились с Шарыкиной. Фото
Лукашенко предложил Путину устроить переговоры по Украине в Минске
Рябков заявил о непоколебимости позиции России по Украине
В Британии указали на угрозу для НАТО в случае победы России на Украине
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве матери девочке-подростку
Кемеровская область оказала помощь коммунальным службам в Горловке
Озвучена причина ограничения мобильного интернета в Мурманской области
В МИД России заявили о «грязных попытках» срыва мирного процесса по Украине
Появились жуткие кадры из видеоигры школьницы перед убийством матери
МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ
Поездка в Киев, отсутствие мужа, мнение об СВО: как живет Алина Ланина
Московские ветеринары помогли кошке с застрявшим в лапе крючком
Полезный завтрак за 5 минут: брускетта с авокадо
Гении, звезды или манипуляторы: характеристика людей, рожденных в год Крысы
В МИД раскрыли, можно ли организовать контакт Лаврова и Рубио
Рябков напомнил о продолжении помощи США Украине
Рябков оценил состояние российско-американских отношений
Дальше
Самое популярное
Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.