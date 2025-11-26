В Таганроге объявили день траура после атаки беспилотников Глава Таганрога сообщила о введении траура 27 ноября после атаки ВСУ

Власти Таганрога приняли решение объявить 27 ноября днем траура в связи с гибелью мирных жителей в результате атаки беспилотников, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. Траурные мероприятия пройдут в память о трех погибших гражданах после ночного налета дронов ВСУ на Ростовскую область.

27 ноября будет объявлен днем траура в Таганроге в связи с трагическими событиями, произошедшими накануне ночью. Во время массовой воздушной атаки беспилотников погибли мирные жители, — написала Камбулова.

Как уточнила глава города, массированная воздушная атака привела к разрушениям жилых зданий и значительного количества объектов гражданской инфраструктуры. В знак скорби по жертвам на территории города будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры и средствам массовой информации рекомендовано отменить все развлекательные события и передачи.

Ранее власти Таганрога ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек. По данным Камбуловой, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад. Также стало известно, что два жилых дома в Таганроге подлежат сносу после ночной воздушной атаки ВСУ.