25 ноября 2025 в 10:28

Власти Ростовской области приняли экстренные меры после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели в Таганроге после атаки БПЛА

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ
Власти Таганрога Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в районе поврежденных объектов, где в результате атаки беспилотников погибли трое и были ранены восемь человек, сообщила в Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. По ее словам, повреждения получили многоквартирные дома, здание колледжа, два промышленных завода и детский сад.

В результате вражеской атаки повреждены несколько многоквартирных домов, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 17. Введен локальный режим ЧС в границах этих домов и учреждений, — отметила она.

До этого стало известно, что число раненных в результате атак Вооруженных сил Украины на Ростовскую область увеличилось до восьми. Как указал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, трое жителей Таганрога погибли, врачам не удалось их спасти.

Утром 25 ноября пресс-служба российского Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами страны. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

