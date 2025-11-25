ВСУ ночью атаковали Россию с помощью 249 БПЛА

Силы ПВО за ночь на 25 ноября ликвидировали и перехватили 249 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, 116 и 4 БПЛА уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей соответственно, еще 76 — над Краснодарским краем.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 ноября до 7:00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь также ликвидировали и перехватили 23 украинских беспилотника над территорией Республики Крым, 16 — над Ростовской областью. По семь и четыре БПЛА сбили над Брянской и Курской областями соответственно. Еще два беспилотника уничтожили над Белгородской областью, один — над территорией Липецкой области.

Утром 24 ноября пресс-служба Минобороны России сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 93 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 45 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, девять и семь над Краснодарским краем и Нижегородской областью соответственно.