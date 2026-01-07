Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 01:02

Волочкова порадовала фанатов «островком стабильности» в 2026 году

Волочкова продемонстрировала первый в 2026 году шпагат на Мальдивских островах

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Балерина Анастасия Волочкова продолжила любимую фанатами традицию, опубликовав на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию пляжного шпагата во время отдыха на Мальдивах. Пользователи Сети с иронией отметили, что это первый шпагат знаменитости в наступившем 2026 году.

На снимке Волочкова выполняет упражнение на берегу океана, держа опору на руках. Одна ее нога остается на песке, в то время как другая высоко поднята в воздух.

Пляжный экзерсис на Мальдивском острове, — подписала снимок балерина.

Фанаты оставили множество комментариев под постом Волочковой. Многие назвали эту ежегодную демонстрацию гибкости «столпом стабильности» в 2026 году.

Ранее сообщалось, что звезда встретила новогодние праздники в обществе танцора Марчела Абаби. Артистка поделилась совместным снимком в своих социальных сетях, признавшись молодому человеку в любви. Абаби стал известен широкой аудитории около года назад. Тогда 26-летний партнер Волочковой по шоу «Одержимость» сопровождал ее в поездке на Мальдивы. Там танцовщица также опубликовала их совместное фото, подписав его словом «жена», однако впоследствии удалила эту публикацию.

Анастасия Волочкова
шпагат
Мальдивы
снимки
