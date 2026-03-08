Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026

У застрявших на Мальдивах россиян начали кончаться деньги

Многодетная россиянка заявила о скачке цен на жилье на Мальдивах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У российских туристов на Мальдивах начали кончаться деньги из-за возросших цен на аренду жилья, также возникли сложности с возвращением домой, рассказала РИА Новости многодетная мать из РФ. Семья с тремя детьми, включая младенца, не может покинуть острова из-за отсутствия вывозных рейсов. Стоимость проживания в местных отелях и столице выросла в полтора-два раза. При этом администрация гостиниц отказывается предоставлять скидки и идти навстречу постояльцам.

Цены на продукты питания пока остаются на прежнем уровне, отметила собеседница. Семья планировала улететь из аэропорта Мале еще 1 марта. Сначала расходы на проживание покрывал туроператор, но теперь люди вынуждены платить за жилье сами. Авиакомпания «Аэрофлот» организовала дополнительные рейсы, но билеты на всю семью стоят 1 млн рублей. У туристов нет таких денег.

Дешевые билеты появятся только в конце месяца, однако к тому времени у людей закончатся средства на существование. Ждать в аэропорту с маленькими детьми невозможно. В итоге путешественники приобрели билеты через Бангкок и Чэнду на 10 марта. Им придется провести два дня в Таиланде, и туроператор пообещал оплатить там отель и трансфер.

Многие другие отдыхающие на островах оказались в еще более тяжелом положении. Их компании-посредники просто перестали выходить на связь. Туроператоры бросили своих клиентов и больше не отвечают на телефонные звонки, добавила собеседница.

Ранее сообщалось, что около 10 тыс. пассажиров смогут воспользоваться 13 дополнительными рейсами на Мальдивы, в Таиланд и обратно, которые пройдут транзитом через Ближний Восток в марте. Для выполнения этих перелетов авиакомпания задействует широкофюзеляжные воздушные суда моделей «Boeing 777» и «Airbus A350».

