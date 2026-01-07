«Могла послать на три буквы»: Катя Семенова о Пугачевой, Долиной, шоу-мафии

В 80-е и 90-е песни «Чтоб не пил, не курил», «На минутку», «Школьница» в исполнении певицы Кати Семеновой звучали буквально из каждого утюга в нашей стране. 7 января Семеновой исполняется 65 лет. О том, почему она сейчас почти не появляется в телевизионных эфирах, в чем, по ее мнению, заключается секрет успеха коллег по сцене Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой и как она простила мужа после скандального развода, Екатерина Семенова рассказала в интервью NEWS.ru.

«Пугачева спросила: „А чего ты в гости не приезжаешь?“»

— Екатерина Леонидовна, раньше вы не раз участвовали в «Рождественских встречах» Пугачевой. Какой тогда была главная устроительница этих мероприятий?

— Есть несколько человек из ряда артистов и режиссеров, про которых мне даже шутить неохота. Алла Борисовна — одна из этих людей. Я не то чтобы ее боялась. Но мне в ее компании всегда было некомфортно. Я с ней всю жизнь на «вы», по отчеству зову. Это не преклонение и не потому, что она старше. Скажем, есть актриса Лариса Лужина — моя любимая подруженька. У нас еще больше разница в возрасте. Но она для меня — любимый Ларек, я всегда с ней на «ты». А есть артисты моложе, с ними на «вы». Ну, разные мы. Таких много.

— То есть подружиться не удалось?

— Она [Пугачева] как-то спросила меня: «Чего ты ко мне никогда в гости не приезжаешь? Все же ездят, у меня клево!» А я не стремилась. И, например, никогда с ней первой я не здоровалась. Потому что много раз видела, какой-то человек идет, начинает лебезить: «Алла Борисовна, здравствуйте!» «Пошел ты на …», — непечатно отвечала она.

Вот оно мне надо? Я сама люблю всех посылать. Но только если по делу. А просто из-за «здрасьте» послать на три буквы никогда себе не позволю.

— Некоторые звезды 80-х до сих пор жалуются, будто Пугачева якобы сломала им карьеру, «не пускала на сцену». Вы, говорят, наоборот, были одной из ее любимиц?

— Послушайте, у нее здоровья не хватило бы всех не пускать. Я считаю, слухи о ее влиятельности намного превосходят реальность. Всех не пустить невозможно. Люди придумывают себе легенды.

Ну, допустим, был случай, когда Пугачева язвительно высказалась о [певице] Валентине Легкоступовой — «Эта ягода-малина, или как ее там». Редакторы стали вычеркивать эту артистку из концертов. На всякий случай, как бы чего не вышло, как говорится. Потому что Алла Борисовна вот так грубо про нее сказала. Идиоты подобострастные, больше никак не назовешь.

А меня куда должна была пускать или не пускать? Мне кажется, ей до меня вообще дела не было. Как и до многих других исполнителей.

Алла Пугачева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я не понимаю, для чего они уехали»

— А посмотрели ее недавнее нашумевшее интервью?

— Нет, я же не ее фанатка. Могу сказать одно, что ни один артист не может существовать без зрителей. А сказать, что вы «были холопами, а стали рабами» — это же насколько надо не уважать своих зрителей, чтобы так о них говорить. И потом нет такой профессии на Земле, которая позволяла бы оскорблять других людей.

Поначалу-то, когда уехали [артисты, покинувшие Россию после начала СВО], думаю: «Ну имеют право». Потом говорю: «Она [Пугачева] испугалась, что ее санитаркой возьмут на войну, что ли?» За что можно было так испугаться? За судьбу детей, допустим. Но у нас всех есть дети, внуки. Моему внуку 17-й год, надо будет идти в армию. Это не значит, что я из страха за него начну лить грязь на нашу страну и людей.

— Почему они все-таки уехали, как вы считаете?

— Не понимаю причину. Заявили, будто «Россия напала на Украину». Серьезно? Мой муж из Киева, до 32 лет там жил. Потом мы поженились, он переехал в Москву. У него в голове не укладывается, говорит: «Я не понимаю, я с этими людьми [на Украине] в детский сад ходил, в школу, в институт, в театре работал. Что с ними случилось?!»

Начали вдруг лить грязь на Россию, заявляя, будто россияне дикие, необразованные. Притом что почти каждый украинец хотя бы однажды в своей жизни бывал и в Москве, и в других городах России.

Что касается уехавших артистов — ну что ж, это был их выбор. Ну уехали, теперь последний хрен без соли там многие доедают. И знают правду о России. При этом почему-то несут чушь.

— Следует ли прощать тех, кто уехал, и позволять им вернуться в Россию?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Вы с какими глазами сюда вернетесь, столько дерьма вылив на нашу страну? С другой стороны, наверное, с обычными. Как уехали, так и приехали.

Катя Семенова, 1988 год Фото: РИА Новости

Почему Кати Семеновой не видно в новогодних ТВ-эфирах

— Вас не видно в новогодних эфирах. Почему так?

— Уже много лет не участвую. Я не их уровня.

— Не приглашают?

— Нет. Есть первый эшелон артистов, второй, третий, четвертый. Я шучу, что уже много лет стою на перроне. Я не в очереди, а сама по себе. Работаю. И душевных терзаний о том, что на мои концерты не приходят в кокошниках, у меня тоже нет.

Я и в молодости говорила, что сцена — это еще не вся моя жизнь. И я никогда, даже за большие деньги, не буду через себя переступать.

— В новогодних телевизионных концертах все те же артисты — Филипп Киркоров, Лариса Долина — словом, старая гвардия. Когда появятся новые лица?

— Пока жива вот эта тусовка, «мафия»… Причем я всем желаю здоровья, добра, пусть как можно дольше работают. Но пока они живы, новеньким туда нереально ворваться. Потому что те, кто постарше и у кого есть возможность, держатся.

— За редакторов, за связи?

— Наверное. Я не держусь. Притом что очень люблю свою работу, но дружить предпочитаю с тем, с кем дружу, — с одноклассниками, единомышленниками, с которыми по жизни знакомлюсь.

Люблю петь то, что люблю, а не ориентироваться на тренды. Люблю одеваться так, как я люблю. А попадая в гримерки с большими артистами, вообще не понимаю, о чем они говорят. Какая у тебя одежда, из какого бутика, от какого дизайнера — глупость какая-то. Не хочу свою жизнь на это тратить. Я хочу тратить жизнь на себя, на свой дом, на работу, которую я обожаю.

— Вы же, кстати, писали и Ларисе Долиной песни.

— Парочку, да.

— Общение с ней сложилось?

— Две песни у нас было за всю жизнь. Конечно, это было круто — мою песни спела сама Долина. Но она тоже входит в ряд людей для меня, как и Пугачева, о которых не хочется рассказывать анекдоты. Несовпадение характеров, мировоззрений.

Вообще, у меня не получается быть в тренде. Очень многие исполнители знают, что я очень хороший автор. Но отдаю свои произведения людям, которых люблю. А не продаю. Очень многие артисты театра и кино поют мои песни. И я счастлива, тем, что приношу кому-то удовольствие.

Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему Катя не поет на концертах свои старые хиты

— Как вы отмечаете юбилейную дату?

— Выпустила диск, в нем 14 треков, которые я написала за последние девять месяцев. Проходят концерты. Словом, работаю, в строю.

— Песню «Чтоб не пил, не курил» часто на концертах просят исполнить?

— Часто. Как и «Школьницу», например. Очень этого не люблю. Я благодарна любой ноте, которая случилась в моей творческой жизни. Но мне 65 лет, взрослая тетя.

Представьте ситуацию. Скажем, я поклонница замечательного артиста Игоря Матвеевича Костолевского. Люблю все его роли, но самая любимая — в фильме «Безымянная звезда».

Прихожу, допустим, на спектакль к нему, смотрю, как он играет. Потом встаю с места и прошу: «А прочитайте мне, пожалуйста, все-таки монолог из „Безымянной звезды“». Ну смешно же. Так же и мне — хочется показывать, чем живу и дышу сегодня, какие песни пишу. А не повторять написанное 40 лет назад.

— В ушедшем 2025 году в тренд у молодежи попали песни в исполнении Татьяны Булановой, Надежды Кадышевой. С чем связываете интерес к музыке восьмидесятых и девяностых?

— Была реально хорошая музыка. Буланова, по-моему, никогда и не выходила из тренда, у нее появляются время от времени прекрасные песни.

По поводу Кадышевой — я не поклонница такого жанра. Толпы в кокошниках, артистка в странных одеждах — совсем не мое. Но это ее выбор. Мое ощущение, что 80% зрителей на ее концертах просто по приколу туда приходят.

Катя Семенова, 1986 год Фото: Виталий Созинов/ТАСС

«Встречая наших военных, говорю им спасибо»

— Каким был для вас ушедший 2025 год?

— Он не может быть прекрасным — ни прошедший, ни позапрошлый. Ситуация совсем не благостная — ведь идет СВО.

Я сама родилась в семье фронтовиков, росла в этом [атмосфере воспоминаний о войне], пока были родители живы. Сейчас у меня есть знакомые, которые потеряли своих близких на спецоперации.

И я по пути на гастроли в другие города в аэропортах, на вокзалах вижу ребят-военных, которые едут в отпуск или возвращаются из отпуска. Если оказываюсь с кем-то из них рядом, например в очереди на регистрацию или в курилке, то подхожу и говорю «спасибо большое».

Делаем сборы в своих небольших группках для помощи фронту. Закупали вещи и лекарства. Сама я, честно говоря, не была там [в зоне проведения СВО] ни разу. Уже в таком возрасте нахожусь, что после дороги в двое суток вряд ли что-то полезное смогу сделать. Но я всем сердцем поддерживаю наших военных и желаю, чтобы они вернулись живыми и здоровыми. На концертах по возможности в каждом городе пою «Темную ночь», говорю: «Давайте все вместе споем!»

Что такое счастье, по мнению Екатерины Семеновой

— Несколько лет назад вы расстались с мужем — актером Михаилом Церишенко. В телевизионной программе рассказывали, что он вам изменил. Сейчас вы снова вместе. Смогли простить?

— Время проходит, и оказывается, что существуют вещи намного более важные и сильные, чем эта вся мышиная возня. Что значит прощать? Четыре с половиной года [после развода] мне казалось, что этого человека не было в моей жизни, я его вычеркнула. А потом у него произошла нехорошая ситуация, я поняла, что он никому не нужен. А мы прожили с ним до развода 26 лет. Уже родные люди.

Катя Семенова, 1989 год Фото: Александр Шогин/ТАСС

Родственники же тоже бывают разные. Некоторые ругаются всю жизнь, потом не общаются, некоторые уживаются. Мишка — мой родной человек со своими прибамбасами, своей историей, которая мне не всегда нравится. Но уж какой есть. Стали жить вместе и помогать друг другу.

— Свадьбу заново сыграли?

— Какая свадьба, даже речи об этом нет. Мы свободные люди, в этом своя прелесть есть абсолютно. Я счастлива за него: нашел театр, в котором ему нравится работать [Михаил служит в Театре Комедии в Москве].

— О каких подарках мечтаете?

— Сложный вопрос. Много лет назад накануне дня рождения как-то позвонили подружки с вопросом: что тебе подарить? А у меня колготки на концерте порвались. И я от фонаря сказала, что хочу новые колготки. У меня квартира потом вся была завалена колготками.

— Что для вас счастье?

— Счастье — это когда никто не болеет из тех, кого я люблю. Кого не люблю, тем тоже болеть не надо. Стараюсь беречь то, что у меня есть. И приумножать счастье. Все время работаю, работа и есть приумножение моего счастья. Счастлива, когда внук мой Матвей счастлив, сын мой Ваня счастлив. Собака моя Федор — он и так все время счастлив. Друзья мои пусть счастливы будут. Свое счастье мы сами строим.

Читайте также:

«И спорили, и ссорились»: Стеблов о Михалкове, Пугачевой и сыне-монахе

«Хотим, чтобы страна очистилась»: Бородин о Пугачевой, Хазанове и Долиной

Составлен список уехавших звезд, которые не вернутся в Россию в 2026 году

Ельцин, «Зимняя вишня», неожиданный внук: как жил и умер Аман Тулеев

Проклятие Пугачевой: почему все ее мужчины спивались и теряли популярность?