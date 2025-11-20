Ельцин, «Зимняя вишня», неожиданный внук: как жил и умер Аман Тулеев

20 ноября исполняется два года со дня смерти экс-губернатора Кемеровской области, полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Амана Тулеева. Писатель Глеб Стафеев, работавший с политиком в последние годы его жизни, посвятил ему две книги — «Вместе с земляками» и «На перекрестках судьбы». Почему Тулеев ненавидел Ельцина, как он обрел внука от умершего сына и за что его помнят и любят в Кузбассе — в интервью Стафеева для NEWS.ru.

Как Стафеев встретил Тулеева

— Я сам из Кузбасса. В студенчестве стал лауреатом конкурса Министерства образования России. Мне, вчерашнему школьнику, выдали грант для реализации литературно-издательского проекта. Губернатор об этом узнал, и через университет меня нашли. Он отметил меня региональной наградой «Надежда Кузбасса», которую вручают студентам до 18 лет. Тогда и началось наше сотрудничество по книгам.

Позже я предложил ему завести страницу в соцсети. К тому времени Аман Гумирович уже ушел по собственному желанию с поста губернатора. Причиной стала трагедия в торговом центре «Зимняя вишня», где произошел пожар и погибли люди. Тулеев переживал настолько, что обострились застарелые болячки. Позже в своей автобиографической книге «Преодоление», которую мы с ним издали в 2021 году, он назвал пожар в «Зимней вишне» намеренным поджогом.

Глеб Стафеев Фото: Из личного архива Глеба Стафеева

Каким был Тулеев в работе и жизни

— Тулеев был невероятно интересным собеседником. И это неудивительно, он — человек-эпоха. Начинал дежурным по станции, а спустя годы возглавил Кемеровскую железную дорогу. Руководил советом народных депутатов региона, критиковал работу местных чиновников. Конфликтовал и с Борисом Ельциным, потому что был убежден, что тот вверг страну в нищету. Говорил ему в глаза: «Назовите хоть одно обещание, которое вы выполнили. Ни одного, вам нужно уйти».

В 1997-м Ельцин предложил ему возглавить область — как говорил Аман Гумирович, с тем расчетом, чтобы он «башку себе сломал». Обстановка тогда была крайне напряженной. Зарплату шахтерам не платили, они протестовали на многотысячных митингах. Перекрыли Транссибирскую железную дорогу, соединяющую Москву и Восток, — страна оказалась буквально разломана пополам.

Тулеев приехал к шахтерам на переговоры, говорит: «Мужики, прекращайте жечь костры и пить водку». Пообещал, что деньги будут. Взял кредиты у бизнеса, у правительств стран СНГ — и выплатил зарплаты. После этого начал выводить из кризиса Кемеровский металлургический комбинат. Опыт Кузбасса по вытаскиванию огромных предприятий из долговой ямы в прибыль преподают в итальянских университетах. Специалисты это называют «методом бескровной хирургии». Нужно, я считаю, изучать и использовать это и у нас.

Аман Тулеев, председатель Законодательного собрания Кемеровской области, 1994 год Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Нвоости

С кем ругался и дружил Тулеев

— Помимо Ельцина, Аман Гумирович считал преступниками Егора Гайдара и Анатолия Чубайса. В 1993 году на съезде народных депутатов он сказал, что все трое должны сидеть в «Матросской тишине» за развал промышленности нашей страны.

А вот с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Тулеев замечательно ладил. Они были не только коллегами, но и друзьями. Подписали соглашение о создании большегруза «БелАЗ», решили много других стратегических вопросов развития экономики.

За что в Кузбассе благодарны Тулееву

— Кто из политиков, кроме Тулеева, вел переговоры с террористами? Он делал это несколько раз. Во время захвата заложников на Красной площади в 1991 году обменял себя на девочку Машу Пономаренко. А ведь мог погибнуть — у боевика был динамит.

В период его губернаторства в Кемеровскую область приезжали люди из других регионов России и оставались там жить. У нас были социальные ипотеки под 0%. Сейчас повсюду строят города-спутники с таунхаусами, но первым эту практику начал Кузбасс по инициативе Тулеева. Квадратные метры сначала получали ученые, которых привлекали из Новосибирского академгородка, Москвы и Петербурга.

Еще продавался льготный хлеб, самый дешевый в стране — хлебокомбинатам выдавали под это субсидии. Тулеев продвигал программу «Ешь, пей свое» — производство хлеба, молока, картофеля собственного производства. К сожалению, после его ухода с поста эти проекты свернули.

Обо всем этом я напомнил ему, когда предложил завести соцсети: «А то после вашей отставки люди вас не видят и считают, будто вы покинули регион или заболели». Я рассказывал, что народ ему благодарен, ведь в тяжелейший период он не дал погибнуть угольной отрасли, химической промышленности, металлургам. В итоге он нехотя, но согласился — и в первые же дни пришло около 16 тысяч сообщений от жителей Кузбасса, все положительные в его адрес. Он понял, что его помнят добрым словом, и воспрял.

Могила Амана Тулеева Фото: Из личного архива Глеба Стафеева

Каким был Тулеев с семьей

— Тулеев никогда не был олигархом, жил по средствам — обычный дом, обычная мебель. Милейшая супруга Эльвира Федоровна, с которой мы до сих пор поддерживаем общение.

Они вырастили двух сыновей. Младший, Андрей, к сожалению, погиб в ДТП в 1998 году. А спустя 12 лет Аману Гумировичу сообщили, что в поселке Яшкино растет мальчик. Глава местной администрации сказал: «Его все Тулейчиком называют, на вас похож. Говорят, ваш родной внук». И выяснилось, что это сын Андрея. Тулеевы спросили у его мамы, почему же она молчала столько лет. Она ответила: «Боялась, что решите, будто мне от вас что-то нужно».

Аман Гумирович так радовался, что нашелся ребенок от погибшего сына! Кстати, про самого Андрея он писал и говорил только в настоящем времени. «Есть сын Андрей» — только так. От старшего сына Дмитрия у него внук Тимур, который в этом году поступил в академию имени Гнесиных и сочиняет музыку.

Аман Тулеев с женой Эльвирой Федоровной Фото: Анатолий Кузярин/ТАСС

Почему книга о Тулееве могла не выйти

— Моя первая книга о Тулееве была анонсирована через месяц после его кончины, в декабре 2023 года. А 7 марта 2024-го меня в районе метро Бауманская сбил автомобиль — я просто выходил из машины, а очнулся в реанимации в тяжелом состоянии. По сей день не могу добиться ни экспертизы, ни расследования. В МВД обращаюсь — материалы не дают. Прокуратура молчит. Государственная экспертиза не назначалась.

В медицинской выписке НИИ Скорой помощи им. Склифосовского были обозначены только ушибы. Но в документах выписки оказались скрыты перелом ключицы и височной кости с кровоизлиянием в мозг при поступлении в больницу. Их позже подтвердили в другой клинике на МРТ при повторном исследовании. Я направлял жалобу на халатность врачей в департамент здравоохранения — пришел ответ, что наказали рентгенолога за неправильную расшифровку снимка. То есть все травмы, которые подпадают под уголовное наказание, скрывались.

Хочу, чтобы следователи все же возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, а прокуратура отреагировала бы на мои жалобы и наказала водителя, и я имел бы возможность получить компенсацию за причиненный вред. Но мои запросы игнорируются, в МВД не дают ознакомиться с материалами дела.

Как бы то ни было, но 13 мая 2024 года — в день 80-летия со дня рождения Тулеева — я все же представил книгу «Вместе с земляками» в Москве. На презентации присутствовали экс-премьер-министр России Сергей Степашин, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова и другие известные люди. Мне пришлось прийти с гримом, потому что шитая рана и гематома были на пол-лица.

Глеб Стафеев и Аман Тулеев Фото: Из личного архива Глеба Стафеева

Почему Тулеева чтят в Казахстане

— Аман Гумирович всего полгода не дожил до своего 80-летия. Поэтому книга «Вместе с земляками» получилась, к сожалению, посмертной.

После презентации ко мне обратились представители Казахстана и попросили написать о родословной Тулеева — он ведь казах по отцу. Его папу похоронили в Шымкенте — в прошлом году на его могиле на народные средства установили памятник из белоснежного мрамора, местные называют его «мавзолеем» и сейчас еще готовят бронзовый постамент.

Я провел в архивах Казахстана целый год. В результате получился документально-художественный роман «На перекрестках судьбы», который раскрывает не только прошлое и настоящее, но и будущее нашей страны. Помимо рассказа о казахских корнях экс-губернатора Кузбасса, книга отражает историю и перспективы стратегического партнерства республики с Россией. Это единственное издание, в котором освещен приезд нашего президента Владимира Путина в Казахстан в ноябре 2024 года. 5 сентября мы с представителями казахстанского посольства презентовали книгу на ВДНХ в рамках Московской международной книжной ярмарки.

Аман Гумирович мечтал побывать в Казахстане. Говорил мне, что встанет на ноги и мы вместе туда поедем. Но не позволило здоровье. Еще в 2017 году у него начались проблемы со спиной. К сожалению, он не смог восстановиться и в Казахстан не попал. Книга в какой-то степени выполняет его последнее желание.

