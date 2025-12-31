В русском языке заметили неожиданную тенденцию, связанную с англицизмами Ректор Гусев: россияне стали отказываться от использования англицизмов в речи

Россияне стали отказываться от использования англицизмов в речи, зарубежные слова все чаще заменяются на русскоязычные аналоги, заявил ректор института русского языка имени Пушкина Никита Гусев. По его словам, такая тенденция наблюдается в публичном пространстве — в материалах СМИ, официальных выступлениях, образовательных ресурсах, передает РИА Новости.

В русскоязычном пространстве, действительно, отмечается тенденция к более осознанному и ответственному применению лексики. <…> Из текстов практически исчезли коучи, батлы и ивенты, сейлы и арты. Вместо них можно найти привычные тренер, соревнование, мероприятие, распродажа, искусство. На конференциях и мероприятиях спикеры стали именоваться докладчиками или выступающими, модераторы — ведущими, а воркшопы — мастерскими, — рассказал Гусев.

При этом он отметил, что существуют и безэквивалентные слова, без которых не обойтись в русской речи, так как им нет кратких и точных аналогов. В качестве примера он привел слово «мессенджер», которое стало универсальным и емким обозначением приложений такого типа.

Ранее институт русского языка имени Пушкина подвел лингвистические итоги 2025 года. Самыми употребительными в речи россиян стали существительные, связанные с информационными технологиями. В топ слов года вошли «нейросеть», «ИИ», «промпт», «алгоритмы», «технологии» и «данные». По словам Гусева, эта лексика активно переходит из профессионального жаргона в повседневный обиход.