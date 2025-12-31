Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 07:47

В русском языке заметили неожиданную тенденцию, связанную с англицизмами

Ректор Гусев: россияне стали отказываться от использования англицизмов в речи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне стали отказываться от использования англицизмов в речи, зарубежные слова все чаще заменяются на русскоязычные аналоги, заявил ректор института русского языка имени Пушкина Никита Гусев. По его словам, такая тенденция наблюдается в публичном пространстве — в материалах СМИ, официальных выступлениях, образовательных ресурсах, передает РИА Новости.

В русскоязычном пространстве, действительно, отмечается тенденция к более осознанному и ответственному применению лексики. <…> Из текстов практически исчезли коучи, батлы и ивенты, сейлы и арты. Вместо них можно найти привычные тренер, соревнование, мероприятие, распродажа, искусство. На конференциях и мероприятиях спикеры стали именоваться докладчиками или выступающими, модераторы — ведущими, а воркшопы — мастерскими, — рассказал Гусев.

При этом он отметил, что существуют и безэквивалентные слова, без которых не обойтись в русской речи, так как им нет кратких и точных аналогов. В качестве примера он привел слово «мессенджер», которое стало универсальным и емким обозначением приложений такого типа.

Ранее институт русского языка имени Пушкина подвел лингвистические итоги 2025 года. Самыми употребительными в речи россиян стали существительные, связанные с информационными технологиями. В топ слов года вошли «нейросеть», «ИИ», «промпт», «алгоритмы», «технологии» и «данные». По словам Гусева, эта лексика активно переходит из профессионального жаргона в повседневный обиход.

Россия
русский язык
слова
англицизмы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какую закуску подать к ликеру: искусство идеального сочетания
Герасимов раскрыл, какую задачу поставил Путин перед войсками на 2026 год
На Кубани массово задерживаются поезда из-за поломки состава
Как избежать новых рисков блокировки карт: главное, что нужно помнить
ВС России в щепки разнесли блиндажи ВСУ: новости СВО на утро 31 декабря
Клюквенная шарлотка: ностальгия по ГОСТу в новом исполнении
Мужчина выиграл миллиарды в лотерею и не явился за призом
В русском языке заметили неожиданную тенденцию, связанную с англицизмами
Герасимов рассказал о темпах наступления российской армии в декабре
Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Севера»
В Совфеде раскрыли тайный смысл слов фон дер Ляйен об Украине в ЕС
Стало известно, во сколько обойдется путешествие в «затерянный мир» Сибири
Новые запреты для МФО: чем заменить микрозаймы, где срочно взять деньги
На скорую руку: готовим салат «Гранатовый браслет» на Новый год
Над Подмосковьем сбили десятки БПЛА и один из них упал в деревне
Разгромили 36 блиндажей и ударили пушкой: успехи ВС РФ к утру 31 декабря
Расчеты БПЛА «Молния-2» сорвали подвоз боеприпасов ВСУ у Гуляйполя
Минздрав дал совет по питанию россиянам в новогоднюю ночь
Точный удар ВС РФ разгромил склад боеприпасов ВСУ у Константиновки
Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ
Дальше
Самое популярное
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.