Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 06:18

Институт Пушкина перечислил самые популярные слова 2025 года

Ректор Гусев: самыми популярными словами в 2025 году стали нейросеть, ИИ и промт

Нейросеть рисует по словам Нейросеть рисует по словам Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Институт русского языка имени Пушкина подвел лингвистические итоги 2025 года. Ректор института Никита Гусев в беседе с РИА Новости сообщил, что самыми употребительными в речи россиян стали существительные, связанные с информационными технологиями.

В топ слов года вошли «нейросеть», «ИИ», «промпт», «алгоритмы», «технологии» и «данные». По словам Гусева, эта лексика активно переходит из профессионального жаргона в повседневный обиход.

Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь, — указал ректор.

Также эксперты отмечают рост частотности слов, отражающих общественно-политическую повестку. Среди них «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска» и «дипломатия».

Отдельно Гусев отметил резкий скачок в употреблении слов «отечественный» и «национальный», что, по его мнению, свидетельствует о тенденциях суверенизации. Среди глаголов лидером стал «генерировать», значение которого существенно расширилось благодаря нейросетям: теперь им описывают создание текстов, изображений, музыки и кода. Его сленговый вариант «генерить» подчеркивает обытовление этого процесса.

Ранее сообщалось, что термин «слоп» стал словом 2025 года по версии американского словаря Merriam-Webster. Оно подразумевает под собой абсурдные видеоролики, созданные искусственным интеллектом.

тренды
слова
ИИ
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как оформить налоговый вычет за лечение — советы для экономных и бережливых
Россияне столкнулись с блокировками после одного вида переводов
Россиянам дали возможность проставлять новые отметки в паспорте
«Зеленского больше нет»: на Западе сделали внезапное заявление об Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 декабря
Украина содрогнулась от мощных ночных взрывов
Трамп адресовал властям Ирана новую угрозу
Россиянам напомнили, куда обращаться в случае ЧП в Новый год
Стало известно, где россияне смогут увидеть северное сияние 31 декабря
ВС РФ в Степногорске применяли против ВСУ «смертельные» рюкзаки
Россиянам рассказали о работе интернета в праздники
«Самолет-призрак» с россиянами застрял в турецком городе
Православным россиянам рассказали, что нужно успеть сделать до Рождества
Спецслужбу США заподозрили в ударе дроном по Венесуэле
ВСУ бежали из Димитрова, бросая снаряжение: успехи ВС РФ к утру 30 декабря
Врач рассказал, как новогодние празднования могут ударить по здоровью
Сомнолог развеяла один из главных мифов о выходных
Институт Пушкина перечислил самые популярные слова 2025 года
В МЧС назвали предварительную причину смертоносного пожара на Камчатке
Бабушкин секрет: творожная запеканка с манкой без муки
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.