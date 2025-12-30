Институт Пушкина перечислил самые популярные слова 2025 года Ректор Гусев: самыми популярными словами в 2025 году стали нейросеть, ИИ и промт

Институт русского языка имени Пушкина подвел лингвистические итоги 2025 года. Ректор института Никита Гусев в беседе с РИА Новости сообщил, что самыми употребительными в речи россиян стали существительные, связанные с информационными технологиями.

В топ слов года вошли «нейросеть», «ИИ», «промпт», «алгоритмы», «технологии» и «данные». По словам Гусева, эта лексика активно переходит из профессионального жаргона в повседневный обиход.

Среди существительных на первый план выходят три категории слов. Прежде всего это единицы, связанные с информационным сектором: нейросеть, ИИ, промпт, алгоритмы, технологии, данные. Эти слова постепенно переходят из профессионального жаргона в обиходную речь, — указал ректор.

Также эксперты отмечают рост частотности слов, отражающих общественно-политическую повестку. Среди них «Интервидение», «переговоры», «саммит», «Аляска» и «дипломатия».

Отдельно Гусев отметил резкий скачок в употреблении слов «отечественный» и «национальный», что, по его мнению, свидетельствует о тенденциях суверенизации. Среди глаголов лидером стал «генерировать», значение которого существенно расширилось благодаря нейросетям: теперь им описывают создание текстов, изображений, музыки и кода. Его сленговый вариант «генерить» подчеркивает обытовление этого процесса.

Ранее сообщалось, что термин «слоп» стал словом 2025 года по версии американского словаря Merriam-Webster. Оно подразумевает под собой абсурдные видеоролики, созданные искусственным интеллектом.