Рефераты и контрольные уходят в прошлое: как ИИ меняет образование в РФ

Почти 90% российских студентов используют искусственный интеллект (ИИ) при подготовке и сдаче экзаменов. При этом традиционные способы списывания — шпаргалки — стремительно уходят в прошлое. Как в целом меняется учеба с появлением ИИ, не пора ли за ненадобностью отменять контрольные работы и рефераты — в материале NEWS.ru.

Насколько ИИ помогает при сдаче зачетов и экзаменов

Согласно результатам последних исследований, искусственный интеллект оказался наиболее популярным инструментом недобросовестного поведения в учебе: его используют почти 90% студентов, причем почти 30% делают это часто, тогда как в целом нейросети стали повседневными помощниками в учебе.

Проведенные опросы показывают, что по старинке сегодня списывают только чуть более 3% студентов. При этом лишь 11% респондентов никогда не обращались к нейросетям, а с разной периодичностью для подготовки письменных работ или ответов к экзаменам ИИ используют большинство опрошенных — почти 89% учащихся.

Правда ли, что ИИ девальвирует процесс обучения

Проблема использования искусственного интеллекта еще более обострила противоречие между формальным и реальным образованием, считает кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн.

«Фактически сегодня, изучая большинство дисциплин, студенты стремятся не к реальному результату образования, то есть приобретению новых знаний, умений и навыков, а к получению результата формального — оценок. Искусственный интеллект позволяет получать такой результат без приложения особых усилий», — указал собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперт признал, что по этой причине образовательный процесс во многом девальвируется.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что школьники активно используют искусственный интеллект в учебных целях, поэтому домашние задания полностью утратили свой смысл. По его словам, стандартными приложениями с искусственным интеллектом дети уже начали решать домашние задания.

«Любую задачу можно сфотографировать телефоном и за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать», — поделился Орешкин.

Надо ли отменять контрольные работы и рефераты

Сегодня в связи с лавинообразным развитием ИИ необходимо менять формы контроля знаний в вузах, пояснил в беседе с NEWS.ru автор Telegram-канала «Наука и университеты» доктор технических наук, профессор Евгений Белый. По его мнению, следует исключать письменные экзамены, тестирования и возвращаться к традиционному устному экзамену, который в ходе прямого общения с обучающимся позволяет педагогу выяснить уровень его знаний.

«Серьезная перестройка ожидает письменные вузовские работы — рефераты, курсовые и выпускные квалификационные работы. Здесь, на мой взгляд, нужно переходить к проектной деятельности. Рефераты в школах, которыми учителя любят загружать учащихся, сегодня тоже становятся бессмысленными», — подчеркнул Белый.

Вопрос об отмене рефератов в школах следует оставить на усмотрение конкретного образовательного учреждения, пояснил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Есть педагоги, которые просят приносить рефераты, написанные от руки. Есть те, кто просит пересказать коротко, защитить реферат. Есть те, кому важен сам факт выполнения. Каждый подход имеет право на существование, но лучше всего для самого школьника, чтобы он не во всем полагался на ИИ», — отметил парламентарий.

Какие шпаргалки используют студенты

Использование ИИ студентами — это уже новая реальность, к которой следует адаптироваться, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по науке Ксения Горячева.

«Как раньше были шпаргалки и готовые работы из интернета, так теперь есть нейросети. Бояться этого бессмысленно. Важно научить пользоваться технологиями осознанно — не копировать ответы, а проверять их, разбираться в теме и понимать, что ИИ тоже может ошибаться и „выдумывать“ факты, — пояснила депутат.

По мнению Александра Толмачева, самостоятельно составленная подсказка как минимум доказывает знание предмета: «А вот если „шпора“ — это ответ ИИ на промпт из билета по предмету, который студент для себя открыл впервые только на экзамене, то, конечно, так нельзя. Сдают экзамены так же, как и предшественники в ламповом мире: кто-то отвечает по памяти, кто-то может и списать».

Преподаватель одного из столичных вузов Ольга Ермолаева рассказала NEWS.ru, что уже давно не видела обычных бумажных шпаргалок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Сегодня нейросети способны дать ответ практически на любой вопрос. С одной стороны, это хорошо — мы становимся свидетелями бурного технического прогресса. С другой — многие учащиеся просто перестают думать, подходят к процессу на автомате, чисто механически. Как бы странно это ни звучало, но я сама не раз рекомендовала студентам готовить к зачетам и экзаменам бумажные шпаргалки — это один из наиболее эффективных способов выучить необходимый материал», — пояснила собеседница.

Ранее нейробиолог, врач-невролог, автор книги «Принимай себя каждый день» Галина Бобрякова рассказала NEWS.ru, что нейросети не ломают мышление, но постепенно меняют привычки человека.

По ее словам, когда человек по любому поводу обращается к машине, мозг привыкает к тому, чтобы не удерживать мысль, не искать решение и лишний раз не напрягаться. «Проще говоря, он начинает работать в экономрежиме и все реже включает усилие», — отметила она.

