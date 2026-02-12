Педагог назвал главный риск использования ИИ в образовании

Из-за повсеместного использования искусственного интеллекта (ИИ) образовательный процесс превращается в формальность, а это серьезный риск, пояснил NEWS.ru кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн. По его словам, применение ИИ еще более обострило противоречие между формальным и реальным образованием.

Фактически сегодня, изучая большинство дисциплин, студенты стремятся не к реальному результату образования, то есть приобретению новых знаний, умений и навыков, а к получению результата формального — оценок. Искусственный интеллект позволяет получать такой результат без приложения особых усилий, — указал собеседник NEWS.ru.





Ранее нейробиолог, врач-невролог, автор книги «Принимай себя каждый день» Галина Бобрякова в разговоре с NEWS.ru пояснила, что нейросети не ломают мышление, но постепенно меняют привычки. По ее словам, когда человек по любому поводу обращается к машине, мозг привыкает к тому, чтобы не удерживать мысль, не искать решение и лишний раз не напрягаться. Проще говоря, указала Бобрякова, он начинает работать в экономичном режиме и все реже включает усилие.