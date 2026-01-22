Нейросети ломают мозг. Как пользоваться ИИ, чтобы не отупеть

В обществе разгорелись острые дискуссии о том, наносит ли увлечение нейросетями вред человеческому мозгу. Ряд экспертов считают, что регулярное использование ИИ-помощников может приводить к деградации личности — ухудшению памяти и когнитивных способностей. Так ли это, стоит ли перекладывать работу на искусственный интеллект — в материале NEWS.ru.
Влияют ли нейросети на мышление человека
Нейросети не ломают мышление, но постепенно меняют привычки человека, пояснила в разговоре с NEWS.ru нейробиолог, врач-невролог, автор книги «Принимай себя каждый день» Галина Бобрякова.
«Представьте себе человека, который переехал в дом с лифтом, стал ездить на машине и почти прекратил ходить пешком. Сначала это удобно, но потом неожиданно трудно пройти даже один этаж или короткую дистанцию. С мозгом происходит нечто похожее, когда мы начинаем отдавать ему все меньше работы, а все больше — внешним помощникам», — сказала специалист.
По ее словам, когда человек по любому поводу обращается к машине, мозг привыкает к тому, чтобы не удерживать мысль, не искать решение и лишний раз не напрягаться. «Проще говоря, он начинает работать в экономрежиме и все реже включает усилие», — отметила она.
По ее словам, результаты исследований показывают, что благодаря нейросетям люди думают быстрее и им субъективно становится легче. Однако при этом зоны мозга, отвечающие за планирование, внимание и осмысленное усилие, включаются слабее, подчеркнула эксперт.
«Мысль не „дозревает“. Ответ хочется получить сразу, а собственное рассуждение обрывается на полпути. Память тоже ведет себя иначе. То, что мы решили не запоминать, потому что можно спросить, запоминается хуже. Это похоже на историю с телефонными номерами: когда-то мы знали десятки, а сейчас в голове остался только свой и, может быть, еще парочка», — сказала собеседница NEWS.ru.
Можно ли отупеть, пользуясь нейросетями
В прямом смысле отупеть, пользуясь нейросетями, нельзя. Тем не менее навыки мышления и памяти могут ослабевать, если систематически не давать им нагрузку, отметила Бобрякова.
«Есть и хорошие новости. Мозг нейропластичен, то есть обладает способностью перестраивать свои связи в ответ на то, как мы им пользуемся. Он чем-то похож на мышцы: то, что мы регулярно используем, укрепляется, а то, что не задействуем, со временем слабеет. По этой причине при смене стиля работы и возвращении умственного усилия когнитивные функции могут восстанавливаться и даже усиливаться», — подчеркнула эксперт.
Если отдавать нейросетям любые микрозадачи, риск не в том, что мозг «ломается», а в том, что закрепляется привычка к когнитивному аутсорсингу. Вы меньше удерживаете в памяти содержание и больше, где это быстро найти или сгенерировать, пояснил в беседе с NEWS.ru управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев.
По его словам, данный процесс хорошо описан в исследованиях о Google effect (цифровая амнезия) и цифровом выносном запоминании: память и внимание перестраиваются под внешний источник, а не под внутреннее воспроизведение. Согласно результатам отдельных экспериментов в области письма и обучения, когда модель делает большую часть работы, у части пользователей падают усилие, вовлеченность и последующее воспроизведение материала. То есть «мышца» рассуждения может атрофироваться ровно так же, как любой навык без практики, отметил специалист.
Как правильно пользоваться нейросетями
Сегодня все больше людей задаются вопросом, как пользоваться искусственным интеллектом, чтобы собственное мышление не выключалось, а развивалось.
«Здесь нет одного правильного сценария. Иногда полезно сначала подумать самому, а потом сверить идеи с нейросетью. В других случаях проще начать с материала, который предложил ИИ, потому что читать и анализировать всегда легче, чем создавать с нуля. Оба варианта рабочие», — объяснила Бобрякова.
По ее мнению, ключевой момент заключается в другом: мышление должно быть включено до, во время и после использования.
«Нужно читать не автоматически, а с вопросами. Следует сравнивать варианты, замечать расхождения и делать выводы. Также необходимо возвращаться к результату и осмыслять его. Именно это удерживает интеллект в работе и превращает ИИ из заменителя мышления в инструмент его развития», — сказала она.
По словам Бобряковой, нейросети можно сравнить с удобным транспортом: с ними путь короче и быстрее.
«Но движение все равно должно оставаться частью жизни. Когда человек продолжает думать, задавать вопросы и иногда идти „своими ногами“, мозг сохраняет тонус, гибкость и интерес к миру. Именно в таком режиме технологии работают как помощники, а не как замена живого мышления», — подчеркнула она.
Чихачев рекомендует использовать ИИ как вторую пару глаз, а не как первый мозг.
«Сначала стоит в течение одной-трех минут набросать свое решение или план, затем попросить ИИ покритиковать, найти ошибки, предложить альтернативы и обязательно проверить факты по источникам», — заключил он.
