Путин поручил разработать план по внедрению ИИ в госсектор Путин поручил кабмину разработку плана по внедрению ИИ в госсектор

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и госуправление, соответствующее распоряжение включено в итоги конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Документ предусматривает системную интеграцию технологий как на федеральном, так и на региональном уровне.

Реализация плана возложена на кабмин при участии профильной межведомственной комиссии при президенте и ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта». К работе также привлекут глав субъектов РФ и другие заинтересованные организации. Целью инициативы является масштабное технологическое обновление процессов управления и производства по всей стране.

Ранее стало известно, что в Подмосковье реализовали более 50 проектов с применением ИИ. Губернатор округа Андрей Воробьев сообщил, что технологии используются в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и других отраслях. За порядком на улицах области наблюдают 70 тыс. камер «Безопасного города», «Умный ФОК» ведет подсчет посетителей спортивных комплексов, с помощью нейросетей выявляют нарушения на стройках.