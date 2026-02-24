Глава МО Украины рассказал о новой стратегии Киева Министр обороны Украины Федоров заявил, что у Киева есть новая военная стратегия

Украина разработала новую военную стратегию, заявил министр обороны страны Михаил Федоров в Telegram-канале. По его словам, она включает в себя защиту неба, остановку наступления и попытку нанести России экономический урон.

В частности, власти страны намереваются укрепить системы противовоздушной обороны и наладить перехват беспилотников. Также глава ведомства рассказал о планах остановить продвижение российских сил на земле, в море и киберпространстве, а Москву, как хотят лишить нефтяных доходов.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что продолжение конфликта на Украине является для части украинских политиков гарантией продолжения их жизни. Такие слова прозвучали на встрече с российскими военнослужащими в ходе рабочей поездки в одно из подразделений сил беспилотной авиации.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские политики затягивают кризис на Украине. По его словам, Евросоюз заинтересован в продолжении конфликта и поэтому не поддерживает мирные инициативы США. Он подчеркнул, что если бы западные страны поддержали мирные усилия США и заявили о своей готовности действовать аналогичным образом, противостояние могло бы быть завершено гораздо раньше.