24 февраля 2026 в 22:44

Камеры не смогли засечь путь пропавшей девятилетней девочки в Смоленске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Камеры видеонаблюдения в Смоленске не зафиксировали путь пропавшей девятилетней девочки, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы. Отмечается, что в районе исчезновения ребенка камеры установлены, но отследить ее маршрут по ним не удается.

Камеры в районе, где пропала девочка, есть, но ее путь по ним не отслеживается, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что на берегу Оби в Ленинском районе Новосибирска пропала девочка, на реке обнаружили ее «ватрушку». На месте возможного происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, в январе 2026 года отряд «ЛизаАлерт» получил 280 заявок на поиск людей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Живыми удалось найти 191 человека. 26 поисковых операций завершились трагически: пропавшие были найдены мертвыми. Судьба еще 32 человек остается неизвестной, поисковые мероприятия продолжаются. По 21 заявке не удалось установить местонахождение заявителя, и их статус остается неподтвержденным.

До этого появилась информация, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела. Спасатели должны были обследовать определенную территорию 30 и 31 января, но результата это не дало. Усольцевы пропали в тайге 28 сентября.

дети
пропавшие
поиски
Смоленск
