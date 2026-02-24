Устыдился пуза и сбросил 30 кг. Как теряли вес Киркоров, Пермякова, Бурунов

Преображение актрисы Светланы Пермяковой удивило многих. Звезда сериала «Интерны» сбросила 22 кг за полгода, пополнив плеяду феноменально похудевших звезд. Однако она не является рекордсменкой по потерянным килограммам. Как худеют отечественные знаменитости и стоит ли следовать их примеру, выяснил NEWS.ru.

Как звезда «Интернов» Пермякова потеряла 22 килограмма

Пермякова никогда не была худышкой. Многие ее образы в театре и на экране строились в том числе на объемной комплекции. Однако внезапно артистка взяла курс на похудение. На свежих фото Светлану не узнать. Она поспешила успокоить поклонников, заверив, что талант никуда не делся.

Пермякова не скрывает: секрет ее внезапной стройности кроется не в жестких диетах, а в специальных уколах, назначенных лечащим врачом. По словам актрисы, она пошла на этот шаг осознанно, ведь за плечами у нее долгий путь борьбы с лишним весом.

Врач-эндокринолог кандидат медицинских наук Анна Терехова отметила в беседе с NEWS.ru, что путь, выбранный Пермяковой, оправдан для людей, имеющих значительный лишний вес и определенные осложнения в виде диабета или преддиабета. Эксперт подчеркнула, что важно параллельно менять образ жизни и питание.

«Нужно, чтобы питание и двигательная активность были регулярными, а сон — полноценным. Если этих принципов не учитывать, то после завершения данной терапии сброшенные килограммы могут вернуться. Или произойдет похудение за счет мышечной массы, чего допускать, конечно же, нельзя», — уточнила Терехова.

Светлана Пермякова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как Анфиса Чехова сбросила 30 кг

Телеведущая Анфиса Чехова также сейчас может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Однако несколько лет назад знаменитость весила на 30 кг больше. Она уверяет, что похудела без строгих диет и изнурительных тренировок, сделав ставку на изменение образа жизни. В частности, пересмотрела рацион питания: отказалась от сахара, перекусов и поздних ужинов.

Также Анфиса, по ее словам, начала следить за размером порций — при этом ограничений по продуктам не вводила. Физические нагрузки в жизни телеведущей тоже присутствуют, но это мягкие тренировки — пилатес и растяжка.

Терехова похвалила Чехову за то, что та не стала садиться на жесткую диету. «Жесткие диеты чреваты дефицитами, приводящими к неблагоприятным изменениям в самочувствии, состоянии волос, кожи, работы иммунной системы. Поэтому важно придерживаться сбалансированного питания: включать цельнозерновые продукты и разнообразные овощи. Также нужно контролировать получение белка — как животного, так и растительного. А еще — поддерживать физическую активность. Такие меры эффективны на длительной дистанции и помогают поддерживать здоровыми и тело, и дух», — объяснила эксперт.

Анфиса Чехова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как Киркорову удалось стать на 30 кг легче

Певец Филипп Киркоров в прошлом году с гордостью сообщил о том, что постройнел на 30 кг. О необходимости похудеть он задумался, когда по Сети разлетелись его фотоснимки с пляжа. На этих фото артист красовался с внушительным пузом. Устыдился — и решил привести фигуру в порядок.

Филипп пошел кардинальным путем: перенес несколько пластических операций у Тимура Хайдарова. Однако мало создать тело мечты — нужно также вести здоровый образ жизни, поддерживая хорошую форму. Певец уверяет, что теперь каждое утро посвящает тренировкам и следит за питанием. «Железо не тягаю — ничего тяжелее микрофона в руке не держал. Но правильно питаюсь — белок, железо. И сладкое исключил», — рассказал NEWS.ru народный артист России.

Доктор Терехова отметила, что Киркоров поступил правильно, исключив сладкое и начав тренироваться, но вот рацион требует некоторой корректировки.

«Стоит есть больше овощей, то есть растительной пищи — клетчатки, зелени. Они нам необходимы для поддержания здоровья не только пищеварительного тракта, но и сердечно-сосудистой системы. И опять же, растительная пища в достаточном количестве необходима для поддержания здорового веса», — пояснила врач-эндокринолог.

Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Звезда КВН Картункова весила 135 кг, сколько весит сейчас

Феноменальным можно назвать и достижение звезды юмористических шоу Ольги Картунковой, которая сбросила 45 кг. В 2019 году она весила около 135 кг и прошла долгий путь до отметки 90 кг. Артистка травмировала ногу, которая никак не заживала. Врачи буквально заставили пациентку худеть, пригрозив, что иначе она не сможет ходить.

Сейчас Ольга придерживается нескольких правил в питании. Во-первых, ест каждые три часа. Получаются три основных приема пищи и три перекуса. Во-вторых, отказалась от выпечки, сладостей, газированной воды, консервов, копченых деликатесов и соусов.

Основа ее рациона — овощи с пониженным содержанием крахмала. Также актриса следит за калориями, употребляя не более 1200 ккал в день, пьет достаточное количество воды.

Анна Терехова отметила, что Картункова выбрала правильную систему питания, однако ежедневное количество калорий кажется недостаточным. «Такой вариант приемлем для людей миниатюрных и тех, кто мало двигается. Ольге же с ее комплекцией и активной работой долго придерживаться такой диеты не стоит. Иначе ее организм, наоборот, начнет запасать калории. Лучше добавить регулярную физическую активность и несколько увеличить калораж. Это положительно повлияет на состояние мышечной и костной ткани и общего здоровья», — уточнила врач.

Ольга Картункова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зачем звезда шоу Петросяна ушил себе желудок

Юморист Александр Морозов преобразился в 2019 году, сбросив 80 кг. Звезда проекта «Кривое зеркало» Евгения Петросяна признался, что не сидел на диетах, а перенес гастрошунтирование — операцию по уменьшению желудка.

По словам Морозова, хирургическое вмешательство ему назначили по медицинским показаниям из-за проблем со здоровьем. Позже потребовалась пластическая операция, чтобы убрать лишнюю кожу, появившуюся на фоне резкого похудения.

Сейчас Александр весит 80 кг и ведет здоровый образ жизни, например вообще не употребляет алкоголь. Врач-эндокринолог Терехова напомнила, что операции по уменьшению желудка бывают оправданны, но в дальнейшем накладывают строгие ограничения. Теперь Морозову нужно придерживаться правильного питания, а еще постоянно наблюдаться у врача, отметила эксперт.

Как Бурунов похудел благодаря любви

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов до недавнего времени выглядел пухлощеким крепышом. А потом вдруг предстал перед поклонниками стройным подтянутым мачо. Артист поделился, что сбросил 15 кг благодаря изменениям в личной жизни — влюбился. Даму сердца Бурунова зовут Екатерина Леви, она владелица бизнеса по бытовому обслуживанию.

«Секс и спортзал — функционально‑силовая тренировка, плавание. Девушка меня поставила на горные лыжи еще», — делится методом похудения счастливый Сергей. Его вес сейчас составляет чуть более 80 кг.

