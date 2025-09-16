Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 18:18

«Глыба»: звезда «Кривого зеркала» высмеял критикующую Петросяна молодежь

Юморист Морозов: Петросян не заслуживает критики со стороны молодежи

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Народный артист РСФСР Евгений Петросян является человеком-эпохой и не заслуживает критики в свой адрес со стороны молодежи, заявил в беседе с «Газетой.Ru» звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов. По его словам, в кулуарах худрука Театра эстрадных миниатюр называют маэстро.

Я так боюсь этих пафосных слов, но он реально человек-эпоха. Еще с [Леонидом] Утесовым начинал, глыба. И мне так смешно, когда какая-то молодежь начинает говорить что-то о «петросяновщине». У человека с 60-х годов очереди в кассу за билетами, — подчеркнул Морозов.

Он признался, что в карьере всем обязан Петросяну, назвав его своим сценическим отцом и наставником. Также Морозов отметил, что юморист много раз выручал его в различных жизненных ситуациях.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Петросяна с днем рождения. Во вторник, 16 сентября, ему исполнилось 80 лет. Глава государства указал, что многочисленные любители эстрады в России и за ее пределами знают Петросяна как замечательного артиста.

До этого жена Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что юморист является лучшим мужчиной в мире. Она обратилась с теплыми словами к мужу по случаю его юбилея и подчеркнула глубину отношений с возлюбленным. Брухунова также поблагодарила Петросяна за возможность стать матерью.

артисты
Евгений Петросян
знаменитости
Кривое зеркало
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Учительница совращала школьника и предложила встретиться через пару лет
Спор о футбольных командах перерос в жестокое убийство инвалида утюгом
«Это война не Трампа, а Биби»: Израиль сотрет Газу с лица земли, что дальше
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.