«Глыба»: звезда «Кривого зеркала» высмеял критикующую Петросяна молодежь

Народный артист РСФСР Евгений Петросян является человеком-эпохой и не заслуживает критики в свой адрес со стороны молодежи, заявил в беседе с «Газетой.Ru» звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов. По его словам, в кулуарах худрука Театра эстрадных миниатюр называют маэстро.

Я так боюсь этих пафосных слов, но он реально человек-эпоха. Еще с [Леонидом] Утесовым начинал, глыба. И мне так смешно, когда какая-то молодежь начинает говорить что-то о «петросяновщине». У человека с 60-х годов очереди в кассу за билетами, — подчеркнул Морозов.

Он признался, что в карьере всем обязан Петросяну, назвав его своим сценическим отцом и наставником. Также Морозов отметил, что юморист много раз выручал его в различных жизненных ситуациях.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Петросяна с днем рождения. Во вторник, 16 сентября, ему исполнилось 80 лет. Глава государства указал, что многочисленные любители эстрады в России и за ее пределами знают Петросяна как замечательного артиста.

До этого жена Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что юморист является лучшим мужчиной в мире. Она обратилась с теплыми словами к мужу по случаю его юбилея и подчеркнула глубину отношений с возлюбленным. Брухунова также поблагодарила Петросяна за возможность стать матерью.