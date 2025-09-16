Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:46

Путин пожелал Петросяну творческого долголетия в связи с юбилеем

Евгений Петросян Евгений Петросян Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР худрука Театра эстрадных миниатюр Евгения Петросяна с днем рождения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Во вторник, 16 сентября, юмористу исполнилось 80 лет.

Желаю Вам здоровья, вдохновения и творческого долголетия, — подчеркнул глава государства.

Путин указал, что многочисленные любители эстрады в России и за ее пределами знают Петросяна как замечательного артиста. Президент отметил его мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, а также безграничную преданность выбранной профессии.

Петросян родился в Баку в 1945 году. В юности начал заниматься самодеятельностью, а после окончания школы переехал в Москву, где учился во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства. Юморист окончил режиссерское отделение ГИТИСа в 1985 году, тогда же получив звание заслуженного артиста РСФСР.

Ранее Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с 70-летним юбилеем. Лидер отметил самобытный талант и прекрасные вокальные данные исполнительницы, а также значимость наставнической работы, которой она занимается.

