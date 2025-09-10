Путин поздравил Ларису Долину с 70-летним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с 70-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля. В своей телеграмме глава государства отметил самобытный талант и прекрасные вокальные данные певицы, а также значимую наставническую работу, которой она занимается. Президент пожелал Долиной здоровья, успехов и вдохновения.

Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Вам стать выдающейся певицей, — говорится в телеграмме.

Ранее Путин наградил Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Согласно указу президента, артистка получила награду за серьезный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого Долина заявила, что главное достижение в ее жизни — это умение доводить дела до конца. По ее словам, именно это качество определяет ее как личность и стало основой творческого пути. Певица также отметила, что в жизни важно сохранять гармонию. Баланса можно достичь только при умении дружить, любить и прощать, добавила звезда.