Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 11:03

Путин поздравил Ларису Долину с 70-летним юбилеем

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку России Ларису Долину с 70-летним юбилеем, сообщила пресс-служба Кремля. В своей телеграмме глава государства отметил самобытный талант и прекрасные вокальные данные певицы, а также значимую наставническую работу, которой она занимается. Президент пожелал Долиной здоровья, успехов и вдохновения.

Щедрый, самобытный талант, прекрасные вокальные данные и яркий артистический темперамент помогли Вам стать выдающейся певицей, — говорится в телеграмме.

Ранее Путин наградил Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Согласно указу президента, артистка получила награду за серьезный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

До этого Долина заявила, что главное достижение в ее жизни — это умение доводить дела до конца. По ее словам, именно это качество определяет ее как личность и стало основой творческого пути. Певица также отметила, что в жизни важно сохранять гармонию. Баланса можно достичь только при умении дружить, любить и прощать, добавила звезда.

Россия
Владимир Путин
Лариса Долина
поздравления
юбилеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог рассказал, почему выступление Каллас никто не слушал
В Европе захотели жестко наказать Израиль
«Было трудно»: Евросоюз признался, как воспринимался саммит на Аляске
Госизменник попался на сборе данных о военных объектах Крыма для Киева
Полиция поймала хранившего дома арсенал подростка
Пожар во Владивостоке лишил мужчину полумиллиона рублей
«Никаких дождей»: синоптик пообещал москвичам погожие дни до конца недели
Беспилотники в Польше сегодня, 10 сентября: чьи были, разрушения, реакция
На Западе назвали наиболее вероятного преемника Трампа
Юрист объяснил, почему в России невозможно ввести «честный чек»
В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ
Экономист оценил вероятность доллара по 100 рублей
Торговые центры перестали работать в российском регионе после атак ВСУ
Российские ведомства приступили к работе над отменой виз для граждан Китая
Колонна польской военной техники выдвинулась к белорусской границе
В Госдуме объяснили, как трудовой стаж влияет на пенсию
Польша захотела применить статью НАТО
Генерал раскрыл, откуда могли запустить сбитые над Польшей беспилотники
«Трагедия беспамятства»: депутат о табу на Украине упоминать Крещение Руси
Рубль ждет крах? Курс сегодня, 10 сентября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.