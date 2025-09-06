Путин наградил Долину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Согласно указу, текст которого доступен на портале официального публикования нормативно-правовых актов, артистка получила награду за серьезный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства <...> наградить Долину Ларису Александровну, — гласит указ.

Также глава государства удостоил ордена Дружбы народного артиста РФ Григория Лепса. Кроме того, российский лидер наградил поэта и драматурга Юрия Энтина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Недавно автор стихов и сценариев для «Бременских музыкантов» и «Летучего корабля» отпраздновал 90-летний юбилей.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главреду «России сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден княгини Ольги III степени. Церемония награждения состоялась в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. Награда приурочена ко дню рождения журналистки.