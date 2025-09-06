Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 17:39

Путин наградил Долину орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин наградил певицу Ларису Долину орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Согласно указу, текст которого доступен на портале официального публикования нормативно-правовых актов, артистка получила награду за серьезный вклад в развитие культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства <...> наградить Долину Ларису Александровну, — гласит указ.

Также глава государства удостоил ордена Дружбы народного артиста РФ Григория Лепса. Кроме того, российский лидер наградил поэта и драматурга Юрия Энтина орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Недавно автор стихов и сценариев для «Бременских музыкантов» и «Летучего корабля» отпраздновал 90-летний юбилей.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главреду «России сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден княгини Ольги III степени. Церемония награждения состоялась в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии. Награда приурочена ко дню рождения журналистки.

