Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги

Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил ей церковный орден княгини Ольги III степени. Церемония награждения состоялась в Успенском соборе Московского Кремля после Божественной литургии.

Симоньян опубликовала фото с патриархом. Сама награда приурочена ко дню рождения Симоньян.

С особым трепетом я получила из рук патриарха орден равноапостольной княгини Ольги III степени. Спасибо Богу, что дает мне сил жить и делать то, что делаю, — написала она.

Ранее президент России Владимир Путин наградил министра иностранных дел Сергея Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле. Путин отметил преданность главы МИД РФ государству и готовность отстаивать интересы страны.

Кроме того, Путин вручил золотые звезды Героев России Константину Борисову, Александру Гребенкину и Николаю Чубу. Вместе с этим им присвоено почетное звание летчиков-космонавтов РФ.