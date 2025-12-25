Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 декабря 2025 года

25 декабря — дата, в которой соединились государственная история, религиозные традиции и теплое предновогоднее настроение. В этот день вспоминают важные решения, повлиявшие на судьбу страны, отмечают значимые церковные события и находят повод для уютных, почти семейных праздников. Если вы хотите узнать, какой сегодня день, какой праздник и что отмечают в этот день в России и мире, — этот обзор поможет разобраться.
Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?
25 декабря в России связано с государственными символами, которые знакомы каждому с детства. Эта дата подчеркивает значение преемственности и национального единства.
День принятия Федеральных конституционных законов о государственных символах Российской Федерации
Именно 25 декабря 2000 года были утверждены законы о гербе, флаге и гимне страны. С этого момента золотой двуглавый орел с Георгием Победоносцем, бело-сине-красный триколор и торжественный гимн на музыку Александра Александрова и слова Сергея Михалкова стали неотъемлемыми символами суверенитета России.
Необычные праздники и памятные события
Помимо официальных дат, 25 декабря радует и более легкими, душевными поводами. Такие необычные праздники в мире создают атмосферу уюта и ожидания чуда.
День дарения елочных праздничных шаров
Неофициальный, но очень теплый праздник, связанный с рождественскими традициями. В этот день принято дарить елочные украшения, вкладывая в них пожелания радости и благополучия.
День тыквенного пирога
Повод вспомнить домашнюю выпечку и аромат специй. Тыквенный пирог символизирует уют, семейные посиделки и неспешное общение за чаем.
Церковные и религиозные праздники сегодня
Для миллионов верующих 25 декабря наполнено глубоким духовным смыслом. Тем, кого интересует церковный праздник сегодня, стоит обратить внимание на эти даты.
Рождество Христово у католиков
Один из главных христианских праздников, посвященный рождению Иисуса Христа. Это день молитвы, мира и семейного единения.
День памяти святителя Спиридона Тримифунтского
В православной традиции святителя почитают как образец доброты и милосердия. В старину в этот день не работали, устраивали гуляния, гадали по вечерам, пекли каравай с крестом и разводили костры. Считалось, что пасмурное утро 25 декабря сулит раннюю весну, а зерно, брошенное курам из правого рукава, принесет богатый приплод.
Памятные даты и события: что произошло 25 декабря в разные годы?
История этой даты насыщена открытиями и судьбоносными решениями, которые сегодня воспринимаются как важные исторические события.
1759 — в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть;
1783 — француз Луи-Себастьян Ленорман совершил первый задокументированный прыжок с парашютом;
1946 — в СССР под руководством Игоря Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор;
1979 — начался ввод советских войск в Афганистан;
1991 — Михаил Горбачев объявил об отставке с поста президента СССР;
1993 — вступила в силу действующая Конституция Российской Федерации.
Кто родился и кто умер 25 декабря?
25 декабря связано с именами людей, которые оставили вполне осязаемый след в истории — основали мировые бренды, создали культовые книги, фильмы и музыку, повлияли на мышление целых поколений.
Родились
Конрад Хилтон (1887)
Американский предприниматель, основавший международную сеть отелей «Хилтон». Именно он превратил гостиничный бизнес в глобальную индустрию с едиными стандартами сервиса по всему миру.
Карлос Кастанеда (1925)
Писатель и мистик, автор серии бестселлеров, начавшейся с книги «Учение дона Хуана». Он популяризировал идеи шаманского пути самопознания, которые стали культовыми, несмотря на споры об их научной достоверности.
Аркадий Хайт (1938)
Советский писатель-сатирик и сценарист, подаривший зрителям мультфильмы «Ну, погоди!» и «Приключения кота Леопольда». Его тексты отличались тонким юмором и узнаваемыми персонажами, ставшими частью массовой культуры.
Умерли
Владимир Короленко (1921)
Русский писатель и публицист, автор повестей «Слепой музыкант» и «В дурном обществе». Он активно выступал против произвола власти и социальной несправедливости, используя литературу как инструмент защиты человека.
Чарли Чаплин (1977)
Легендарный актер и режиссер, создатель образа Бродяги и один из главных новаторов немого кино. Он сам писал сценарии, снимал фильмы и писал к ним музыку, определив язык мирового кинематографа XX века.
Владимир Шаинский (2017)
Композитор, автор знаменитых детских песен «Улыбка», «Чунга-Чанга», «Песенка Крокодила Гены» и «Антошка». Его мелодии звучали в мультфильмах, кино и на эстраде, став частью жизни нескольких поколений.
25 декабря — это день, когда история, вера и человеческое тепло переплетаются особенно тесно. Теперь вы точно знаете, какие праздники отмечают 25 декабря, что отмечают сегодня в мире и почему эта дата имеет такое значение.