Календарь трофеев: когда взять отпуск ради богатого улова и лучшей охоты

Чтобы не кусать локти, глядя на чужие трофеи в соцсетях, не забудьте о планировании отдыха «по настроению» и привязывайте свободные дни к пикам биологической активности фауны в различных регионах. Главная задача — совместить периоды жора рыбы с открытием сезонов охоты, чтобы выжать максимум из каждой свободной недели.

Вот рабочая схема, помогающая понять, как распределить отпуск на весь охотничье-рыболовный сезон:

  • Апрель — начало мая (Астраханская область): идеальное время для весеннего хода воблы и активного клева хищника перед нерестовым запретом. В это же время в средней полосе открывается короткий, но запоминающийся сезон охоты на селезня с подсадной и вальдшнепа на вечерней тяге.

  • Вторая половина июня (Карелия и Мурманская область): период белых ночей — это золотое время для ловли кумжи и хариуса. В это время вода прогревается достаточно, чтобы рыба поднялась на поверхность, а гнуса еще не так много, как в июле.

  • Сентябрь (Западная Сибирь и Урал): начало золотой осени идеально подходит для добычи водоплавающей дичи и боровой птицы (глухарь, тетерев). Одновременно с этим начинается осенний жор крупной щуки и судака, которые уходят на прием и активно кормятся перед зимовкой.

  • Октябрь — ноябрь (средняя полоса России): время для тех, кто ценит загонную охоту на копытных (лось, кабан). В плане рыбалки в этот период лучше посвятить ловле налима, который стабилизируется с похолоданием воды до +10 градусов и ниже.

Помните, что универсального рецепта, как распределять свои отпуска на весь охотничье-рыболовный сезон, не существует без учета региональной специфики и ежегодных изменений в приказах об открытии охоты. Дробите отпуск на части по 7–10 дней в последующие выезды: это эффективнее, чем потратить весь резерв времени один раз в межсезонье.

Ранее мы рассказывали, как спасти ружье от ржавчины, и делились иными секретами хранения арсенала охотника.

