22 февраля 2026 в 08:46

Лед тает, рыба клюет: готовим наживки для успешной рыбалки в оттепель

Лучшие наживки для рыбалки в период оттепели — готовим удочки заранее
Зима уже сдает позиции: солнце греет по-весеннему, с крыш звенит капель, а до марта — рукой подать. Для рыболова это особое время: подо льдом еще можно взять хороший улов, и рыба, измотанная зимним кислородным голоданием, начинает постепенно оживать. Главное — знать лучшие наживки для рыбалки в период оттепели и не прозевать этот короткий, но азартный сезон.

Кто клюет в оттепель

С потеплением рыба выходит из зимовальных ям и начинает активно кормиться. Плотва ловится на протяжении всей зимы, особенно в периоды оттепелей, подходит на средние глубины, держится стаями. Судак особенно активен в оттепели после глухозимных морозов, хорошо берет на живцовые снасти и балансиры. Хорошо клюют лещ, окунь, густера и язь — все они оживают при малейшем повышении температуры воды.

Лучшие наживки

Лучшие наживки для рыбалки в период оттепели — это те, что сочетают знакомый рыбе запах с живым движением на крючке. Вот главные из них:

  1. Мотыль — бесспорный король зимней рыбалки. Его красный цвет заметен на фоне темного дна, а запах рыба чувствует издалека. Подходит для плотвы, леща, окуня, густеры. Насаживать лучше пучком из 3–5 личинок.

  2. Опарыш — универсальная личинка мухи с сильным запахом. Насаженный на крючок, он продолжает шевелиться, а его прочная кожица выдерживает несколько поклевок. Незаменим для плотвы, леща, окуня, ерша. Работает как самостоятельно, так и в паре с мотылем — классический «бутерброд».

    

  3. Навозный червь — в оттепель рыба реагирует на него с особым интересом. Крупную плотву и солидных лещей на червя берут прямо по последнему льду на реках. Заготовить заранее или купить в рыболовном магазине.

  4. Личинка репейной моли — маленькая белая личинка из стеблей полыни и репейника. Выручает при плохом клеве: если подсадить ее к мотылю, окунь и плотва заметно оживляются. Хранится в морозильнике всю зиму, при разморозке оживает.

  5. Ручейник — отличный вариант для рек. На него хорошо берут плотва, голавль, язь, лещ, форель и густера. Искать в незамерзающих перекатах, хранить в термосе с холодной водой.

Безопасность на тающем льду

Никакой улов не стоит риска. Лед в оттепель становится рыхлым и игольчатым: он может быть еще толстым, но уже не держит человека. Вот ключевые правила:

  • всегда проверяйте лед пешней, двигаясь к лунке;

  • не выходите на лед в одиночку — сообщайте родным о маршруте;

  • не делайте лунки ближе 5–6 метров друг от друга;

  • держитесь подальше от берега, камышей и мест впадения ручьев — там лед тает быстрее;

  • имейте при себе спасалки или самоспасатель (ледовые шипы на веревке, фиксирующиеся на шее) и спасательный жилет;

  • при попадании в воду у человека есть лишь 10–15 минут до переохлаждения — действовать нужно немедленно.

Весенний лед коварен, но удача любит подготовленных. Собирайте ящик с умом — и последние деньки зимней рыбалки подарят вам самые запоминающиеся трофеи.



Ранее мы рассказывали, как выбрать сани-волокуши и чем заменить их весной и летом.

