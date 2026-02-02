Зимняя Олимпиада — 2026
Ушел под лед: инструкция по выживанию и спасению жизни на зимней рыбалке

Безопасность на зимнем льду: как оценить обстановку и что делать при провале Безопасность на зимнем льду: как оценить обстановку и что делать при провале Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждую зиму на замерзших водоемах происходят трагедии: люди проваливаются под лед, который казался надежным. Особенно часто несчастные случаи случаются с любителями зимней рыбалки на реках и озерах, где течение делает ледовый покров непредсказуемым. Безопасность на зимнем льду — это не просто правила, а жизненно важные знания для каждого, кто решается выйти на застывший водоем.

Прочный лед имеет прозрачный голубоватый оттенок, а вот белый или матовый — признак слабости. Безопасной считается толщина не менее 10 см для одного человека. Опаснее всего участки с течением, родниками, зарослями камыша и места впадения притоков — именно там лед остается тонким даже в сильные морозы. Если при ходьбе слышен треск или появляется вода, немедленно возвращайтесь назад, не отрывая ног от поверхности.

Пять правил безопасности на льду

Если вы уже на льду и готовитесь к рыбалке, соблюдайте простые, но критически важные правила:

  • никогда не выходите на лед в одиночку — рядом должны быть люди, которые смогут помочь;

  • держите дистанцию 5–6 метров между рыбаками — не скапливайтесь группой на одном участке;

  • не сверлите лунки слишком близко друг к другу — это ослабляет лед и повышает риск провала;

  • держите руки свободными, рюкзак ослабьте — при опасности вы должны мгновенно от всего избавиться;

  • не проверяйте прочность льда ударами ног и не прыгайте — любое резкое движение может стать фатальным.

Ушел под лед: инструкция по выживанию и спасению жизни на зимней рыбалке Ушел под лед: инструкция по выживанию и спасению жизни на зимней рыбалке Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что делать при провале под лед

Провалившись в ледяную воду, главное — не паниковать и действовать четко:

  • громко зовите на помощь и стабилизируйте дыхание — контролируйте эмоции;

  • раскиньте руки широко в стороны и зацепитесь за кромку льда, чтобы не уйти под воду с головой;

  • примите горизонтальное положение тела, наваливаясь грудью на край льда;

  • забросьте сначала одну ногу на лед, затем вторую, помогая себе поворотом корпуса;

  • выкатывайтесь на лед и ползком, без резких движений, отползайте в ту сторону, откуда пришли.

После выхода на берег немедленно снимите мокрую одежду, отожмите ее и наденьте снова — это создаст эффект парника и предотвратит переохлаждение. Если есть возможность, разожгите костер или вываляйтесь в снегу: он впитает воду и создаст защитную корочку на одежде.

Опытные промысловики советуют носить с собой самоспасатель (ледовые шипы на шнурке) — это обязательный элемент снаряжения зимнего рыбака, который позволяет самостоятельно выбраться из полыньи, вцепившись шипами в лед и подтянув тело на твердую поверхность.

Безопасность на зимнем льду зависит только от ваших знаний и осторожности. Помните: что делать при провале, нужно знать заранее — в критический момент на раздумья времени не будет. Берегите себя и не рискуйте ради улова — никакая рыба не стоит вашей жизни.

Ранее мы рассказывали, как правильно хранить зимний улов.

