Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 09:26

Волокуши для зимнего промысла: гид по покупке для умных рыбаков

Волокуши для зимнего промысла: гид по покупке для умных рыбаков Волокуши для зимнего промысла: гид по покупке для умных рыбаков Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сани-волокуши — это те самые помощники, без которых зимняя рыбалка превращается в испытание на выносливость. Таскать на себе ледобур, ящик со снастями, палатку и термос по льду — удовольствие сомнительное. А вот погрузить все это добро в волокуши и спокойно дотащить до заветной лунки — совсем другое дело.

Волокуши представляют собой пластиковые сани без полозьев, которые скользят по снегу и льду, перевозя до 80–100 килограммов груза. Рыбаку они дают возможность сберечь силы для самой рыбалки, а не тратить их на транспортировку снаряжения. Особенно это актуально, когда приходится проходить несколько километров до перспективного места.

Как выбрать сани-волокуши: пять ключевых характеристик

При выборе стоит обратить внимание на размер. Для одного рыбака достаточно саней длиной 100–120 сантиметров, для компании или большого количества снастей лучше взять модель побольше.

  • Первое — это прочность материала. Качественные волокуши делают из морозостойкого полиэтилена низкого давления, который не трескается даже при минус тридцати.

  • Второе — толщина дна, оптимально от 8 до 12 миллиметров. Тонкое дно быстро протрется на льду и камнях.

  • Третье — усиленные борта высотой не менее 20 сантиметров, чтобы груз не вываливался при движении.

  • Четвертое — удобная система крепления веревки с отверстиями или проушинами, желательно в носовой части.

  • Пятое — скругленные углы и гладкое дно для лучшего скольжения.

Универсальность волокуш

Как выбрать сани-волокуши, которые прослужат круглый год? К сожалению, классические пластиковые волокуши летом малопригодны — они предназначены для скольжения по снегу и льду. По траве, песку или грунту их тащить крайне тяжело из-за высокого трения.

Однако опытные рыбаки нашли выход: в теплое время года волокуши отлично работают как лодка-плоскодонка для переправы снаряжения через мелкие заливы или как санки на колесиках, если прикрепить к ним небольшие транспортировочные колеса. Для межсезонья и лета можно использовать рыболовные тележки или классические туристические санки с колесами — они универсальнее и проходят по любой поверхности.

Правильный выбор волокуш сделает зимнюю рыбалку комфортнее, а ваши силы сохранит для борьбы с трофейной щукой.

Ранее мы рассказывали, как выбрать идеальный ящик для рыбалки.

Читайте также
«Гробик» для окуня: тактика ловли полосатика в февральское глухозимье
Семья и жизнь
«Гробик» для окуня: тактика ловли полосатика в февральское глухозимье
Вареники больше не слипнутся и не развалятся: простой способ с обычным ситом сохранит форму и начинку идеально
Общество
Вареники больше не слипнутся и не развалятся: простой способ с обычным ситом сохранит форму и начинку идеально
«Чертик» против «балды»: какая мормышка добудет рыбу даже в глухозимье
Семья и жизнь
«Чертик» против «балды»: какая мормышка добудет рыбу даже в глухозимье
Бурит как по маслу: как оживить старый ледобур за 10 минут дома
Семья и жизнь
Бурит как по маслу: как оживить старый ледобур за 10 минут дома
Граница между домом и миром: почему окна определяют ощущение уюта
Общество
Граница между домом и миром: почему окна определяют ощущение уюта
рыбалка
советы
рыбаки
улов
комфорт
лайфхаки
хобби
увлечения
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вассерман ответил на слух о том, что его не пустят на выборы в Госдуму
Песков разъяснил дальнейшую судьбу канала Кремля в Telegram
Срочников и госслужащих могут обязать сдавать ДНК
«Не понимает Путина»: Порошенко указал Зеленскому на ошибку в переговорах
Во всех школах Александровска приостановили занятия после нападения с ножом
Онлайн-игра могла стать причиной нападения пермского школьника на ровесника
Шойгу предупредил Армению о рисках при отказе от российских ж/д услуг
«Королеву красоты» убили на глазах у детей
Посол оценил отношения Москвы с Гаагой
В одной из колоний Забайкалья вскрыли террористическую ячейку
В Польше раскрыли, за какой срок страна может создать свое ядерное оружие
Раскрыта реакция Краснова на самоубийство экс-жены Галицкого в изоляторе
В Пермском крае возбудили уголовное дело после поножовщины в школе
Учителя отобрали нож у семиклассника после резни в школе
Турагент объяснила, как правильно выбрать горящую путевку
На Западе узнали о желании США «сбросить» НАТО «до заводских настроек»
МИД России предвидел «нехорошие» последствия удара по Ирану
Появились фото Ким Чен Ына за рулем смертоносной РСЗО
Снежный циклон «Валли» обрушился на Москву
В США раскрыли новую роль российского бомбардировщика Ту-22М3 на СВО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.