Волокуши для зимнего промысла: гид по покупке для умных рыбаков

Сани-волокуши — это те самые помощники, без которых зимняя рыбалка превращается в испытание на выносливость. Таскать на себе ледобур, ящик со снастями, палатку и термос по льду — удовольствие сомнительное. А вот погрузить все это добро в волокуши и спокойно дотащить до заветной лунки — совсем другое дело.

Волокуши представляют собой пластиковые сани без полозьев, которые скользят по снегу и льду, перевозя до 80–100 килограммов груза. Рыбаку они дают возможность сберечь силы для самой рыбалки, а не тратить их на транспортировку снаряжения. Особенно это актуально, когда приходится проходить несколько километров до перспективного места.

Как выбрать сани-волокуши: пять ключевых характеристик

При выборе стоит обратить внимание на размер. Для одного рыбака достаточно саней длиной 100–120 сантиметров, для компании или большого количества снастей лучше взять модель побольше.

Первое — это прочность материала. Качественные волокуши делают из морозостойкого полиэтилена низкого давления, который не трескается даже при минус тридцати.

Второе — толщина дна, оптимально от 8 до 12 миллиметров. Тонкое дно быстро протрется на льду и камнях.

Третье — усиленные борта высотой не менее 20 сантиметров, чтобы груз не вываливался при движении.

Четвертое — удобная система крепления веревки с отверстиями или проушинами, желательно в носовой части.

Пятое — скругленные углы и гладкое дно для лучшего скольжения.

Универсальность волокуш

Как выбрать сани-волокуши, которые прослужат круглый год? К сожалению, классические пластиковые волокуши летом малопригодны — они предназначены для скольжения по снегу и льду. По траве, песку или грунту их тащить крайне тяжело из-за высокого трения.

Однако опытные рыбаки нашли выход: в теплое время года волокуши отлично работают как лодка-плоскодонка для переправы снаряжения через мелкие заливы или как санки на колесиках, если прикрепить к ним небольшие транспортировочные колеса. Для межсезонья и лета можно использовать рыболовные тележки или классические туристические санки с колесами — они универсальнее и проходят по любой поверхности.

Правильный выбор волокуш сделает зимнюю рыбалку комфортнее, а ваши силы сохранит для борьбы с трофейной щукой.

