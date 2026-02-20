Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 17:13

Запахи, которые будят рыбу в феврале: поднимаем ее с 10 метров

Какие запахи могут поднять рыбу с глубины в февральское глухозимье Какие запахи могут поднять рыбу с глубины в февральское глухозимье Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В глухозимье рыба уходит на самые глубокие и тихие участки, становится вялой и осторожной. Но даже в феврале ее можно вытянуть к лунке, если правильно поработать запахом прикормки и насадки. В воде аромат действует как аттрактант: он расходится облаком, маскирует посторонние запахи и включает обоняние рыбы, заставляя ее подниматься к приманке даже с 4–10 метров. Лучше всего срабатывают стойкие, насыщенные ароматы, подобранные под вид рыбы и температуру воды.

Какие запахи работают по разной рыбе

Эффективные запахи зависят от условий: в холодной воде ниже 10 C концентрацию ароматизаторов уменьшают, чтобы не отпугнуть осторожную рыбу, а в более теплой воде допускают более насыщенный шлейф для дальнего привлечения. Именно поэтому вопрос, какие запахи могут поднять рыбу с глубины, всегда решается с оглядкой на термометр и прозрачность воды, а не только на вид рыбы.

  • Лещ и плотва: сладкие и пряные ароматы ванили, корицы, аниса, кориандра создают мягкое сладкое облако вокруг прикормки и удерживают стаю у точки, одновременно поднимая рыбу чуть выше дна.

  • Карп и карась: клубника, ананас, чеснок, меласса считаются классикой для карповых, фруктовые ноты привлекают рыбу в теплой воде, а чеснок помогает в холодной, когда нужна едва заметная, но выразительная «дорожка» запаха.

  • Хищники (щука, окунь): по холодной воде лучше всего идут рыбные запахи — уклейка, креветка, различные «рыбные» аттрактанты для силикона и балансиров.

  • Универсальные ароматы: гвоздика, черный перец, бисквит усиливают клев плотвы и линя, особенно на глубоких ямах и русловых бровках. Небольшая щепотка таких специй в сухой прикормке образует устойчивое облако запаха, поднимающее активную рыбу выше дна.

Запахи, которые будят рыбу в феврале: поднимаем ее с 10 метров Запахи, которые будят рыбу в феврале: поднимаем ее с 10 метров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как применять ароматы на практике

Эффективность ароматов зависит от вида рыбы и условий ловли, вот проверенные варианты, которые поднимают леща, плотву, карпа и хищников с глубины даже в глухозимье.

  • Работайте с прикормкой слоями: часть ароматизатора добавляйте в основную смесь, а часть оставляйте для легкой «пыльной» добавки, которая будет подниматься столбом и вести рыбу вверх от дна.

  • Используйте ароматизированные насадки: опускайте к лунке мотыля, опарыша или тесто, слегка обработанные соответствующим запахом (анис или чеснок для белой рыбы, рыбный аромат для хищника).

  • Дозируйте аккуратно: зимой достаточно 20–30% летней нормы ароматизатора, особенно по пряным и животным запахам, чтобы не создать «ядреное» облако, которое рыба обойдет стороной.

  • Обновляйте облако запаха: через каждые 20–30 минут подбрасывайте по щепотке прикормки или пару шариков, чтобы ароматы не «гасли» на глубине и продолжали поднимать рыбу к лунке.

В итоге, ответы на вопрос, какие запахи могут поднять рыбу с глубины, сводятся к двум правилам: подобрать аромат под конкретный вид и сезон и дать ему возможность работать в толще воды, а не только лежать мертвым грузом на дне. Тогда даже февральское глухозимье перестает быть приговором и превращается в спокойную, но результативную рыбалку.

Ранее мы рассказывали, как выбрать волокуши для зимнего промысла и что с ними делать летом.

Виктория Семенова
В. Семенова
