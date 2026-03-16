Три вида рыбки, кокос и шпинат — эта запеканка покоряет: настоящая магия вкуса без усилий

Эта запеканка — не просто сытное блюдо, а настоящее гастрономическое путешествие. В ней угадываются нотки паназиатской кухни: кремовая текстура кокосового молока, теплота куркумы, свежесть имбиря и дерзкая искра чили. Сочетание трех видов рыбы и шпината создает идеальный баланс — блюдо получается насыщенным, но удивительно легким, оставляя послевкусие, которое хочется продлить.

Что понадобится

Для пюре: картофель (600 г), сливочное масло (30 г), молоко (50 мл), соль. Для соуса и запекания: филе трех видов белой морской рыбы, например морской язык, треска, пикша (всего 700 г), креветки очищенные (200 г), шпинат замороженный (200 г), кокосовое молоко (400 мл), помидоры (2 шт.), лук репчатый (1 шт.), чеснок (3 зубчика), имбирь свежий (кусочек 3 см), перец чили (1 шт. или по вкусу), горчица зернистая (1 ст. ложка), семена фенугрека (пажитника) (1 ч. ложка), куркума молотая (1 ч. ложка), цедра половины лимона, яйца вареные (2 шт.), растительное масло (3 ст. ложки), соль.

Как готовлю

Отвариваю картофель, нарезанный крупными кусками, в подсоленной воде до готовности. Сливаю воду, добавляю сливочное масло и теплое молоко, разминаю в пюре и отставляю в сторону. Теперь берусь за ароматную основу. Мелко рублю чили и чеснок, обжариваю их на части растительного масла вместе с зернистой горчицей около минуты, чтобы чеснок отдал аромат, но не подгорел. Эту пасту перекладываю в миску.

На том же сотейнике разогреваю оставшееся масло, добавляю мелко нарезанные лук и имбирь и пассерую до мягкости. Следом всыпаю семена фенугрека и куркуму, интенсивно помешиваю 30 секунд, чтобы специи раскрылись. Возвращаю в сотейник примерно половину чили-чесночной пасты, вливаю кокосовое молоко, добавляю замороженный шпинат и лимонную цедру. Томлю соус на медленном огне около 10 минут, пока шпинат полностью не разморозится и не пропитается. Форму для запекания (диаметром около 26–30 см) смазываю маслом и выливаю на дно готовый шпинатный соус. Крупно нарезаю помидоры и вареные яйца, выкладываю поверх соуса.

Рыбное филе нарезаю крупными кубиками (примерно 3х3 см), распределяю в форме вместе с креветками и слегка присаливаю. Аккуратно, чтобы не смешать слои, покрываю всю начинку ровным слоем картофельного пюре, создавая «крышку». Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 40 минут, пока поверхность не зарумянится. Перед подачей слегка подогреваю оставшуюся чили-чесночную пасту и сбрызгиваю ею готовую запеканку. Это добавляет финальный яркий акцент.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Дмитрий Демичев
