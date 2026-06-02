Без брызг жира, без запаха и пригоревшего масла: рыба, жаренная на воде

Рыба, жаренная на воде, — это гениальный способ приготовить любимое блюдо без привычных кухонных хлопот. Забудьте о масляных брызгах на плите, пригоревшей корочке и лишних калориях.

Этот метод подходит для любой рыбы — от речной плотвы до морского хека или семги.

Для приготовления вам понадобится: 500 г филе любой рыбы, 1 стакан воды, соль, перец, лимонный сок, специи для рыбы (паприка, тимьян, розмарин).

Рецепт: рыбу промойте, обсушите бумажным полотенцем, натрите солью, перцем и специями. Разогрейте сковороду на среднем огне. Влейте стакан воды и доведите до кипения. Выложите кусочки рыбы в кипящую воду.

Убавьте огонь до минимума и накройте сковороду крышкой. Готовьте рыбу 5–7 минут с одной стороны, затем переверните и готовьте еще 3–5 минут без крышки, чтобы вода полностью выпарилась, а рыба подрумянилась. Подавайте, сбрызнув лимонным соком.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала этот способ приготовления рыбы. Удивило, что, несмотря на отсутствие масла, она получилась с румяной корочкой. Совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в воду при кипячении несколько горошин душистого перца и лавровый лист.

