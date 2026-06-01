Удачные кабачки в яичном кляре: готовлю все лето и не надоедают

Кабачки в яичном кляре с сырной панировкой — это блюдо, которое превращает обычный огородный урожай в изысканную закуску.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, 100 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте вдоль тонкими слайсами (3-4 мм). Посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Яйца взбейте со специями (соль, перец, паприка). Смешайте панировочные сухари с тертым сыром.

Каждый слайс кабачка обмакните в яйцо, затем в сырно-сухарную смесь, хорошо прижимая. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой хрустящей корочки (по 2-3 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить кабачки по этому рецепту. Удивило, что они не теряют хруст даже после остывания. Для усиления вкуса добавьте в яичную смесь щепотку копченой паприки и сушеного чеснока.

