01 июня 2026 в 07:31

Королевский завтрак из кабачков — яркое, сочное блюдо с яйцами, помидорами и специями

Королевский завтрак из кабачков — это яркое, сочное и ароматное блюдо, напоминающее шакшуку. Тушеные кабачки, помидоры и лук со специями, залитые яйцами и доведенные до готовности под крышкой, создают сытное блюдо.

Ингредиенты

Вам понадобится: 2 кабачка, 3 помидора, 1 луковица, 3–4 яйца, соль, перец, паприка, 0,5 ч. л. сахара, растительное масло.

Как приготовить

Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожуру, нарежьте кубиками. Лук нарежьте кубиками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до прозрачности. Добавьте помидоры, тушите 3–5 минут. Кабачки нарежьте мелкими кубиками, добавьте к овощам. Посолите, поперчите, добавьте паприку и сахар.

Тушите до мягкости кабачков (5–7 минут). Вбейте яйца, накройте крышкой и готовьте на медленном огне до желаемой степени готовности яиц (3–5 минут).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова лично попробовала приготовить завтрак по этому рецепту. Удивило, что кабачки не развариваются в кашу. Чтобы блюдо стало еще более вкусным, за 2 минуты до того, как вбить яйца, положите в сковороду небольшой кусочек сливочного масла — это придаст ему сливочную нежность.

Дарья Иванова
