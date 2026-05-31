Кабачки в сыре — сметают со стола быстрее оладий: хрустят, как чипсы

Кабачки в сыре — сметают со стола быстрее оладий: хрустят, как чипсы

Кабачки в сыре — это блюдо, которое превращает огородный урожай в деликатес, достойный ресторанного меню.

Панировка создает вокруг кабачка плотную хрустящую корочку, которая полностью герметизирует ломтик, и сыр внутри плавится, делая блюдо невероятно нежным и ароматным.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 100 г твердого сыра, 2 яйца, 50 г муки, 50 г панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. Сыр натрите на мелкой терке, смешайте с яйцами. Каждый кружок кабачка обваляйте в муке, затем в сырно-яичной смеси, затем в панировочных сухарях.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой хрустящей корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны). Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после приготовления кабачков в сыре была удивлена, что они остаются хрустящими даже после остывания. Однако перед панировкой кружочки кабачка необходимо посолить и оставить на 15 минут — так уйдет лишняя влага, а кабачок станет мягким.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый рулет: ни муки, ни яиц — только цукини и кусочек сыра.