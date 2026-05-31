ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 20:30

Кабачки в сыре — сметают со стола быстрее оладий: хрустят, как чипсы

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кабачки в сыре — это блюдо, которое превращает огородный урожай в деликатес, достойный ресторанного меню.

Панировка создает вокруг кабачка плотную хрустящую корочку, которая полностью герметизирует ломтик, и сыр внутри плавится, делая блюдо невероятно нежным и ароматным.

Для приготовления понадобится: 2 кабачка, 100 г твердого сыра, 2 яйца, 50 г муки, 50 г панировочных сухарей, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: кабачки нарежьте кружочками толщиной 1 см. Сыр натрите на мелкой терке, смешайте с яйцами. Каждый кружок кабачка обваляйте в муке, затем в сырно-яичной смеси, затем в панировочных сухарях.

Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте кабачки с двух сторон до золотистой хрустящей корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны). Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после приготовления кабачков в сыре была удивлена, что они остаются хрустящими даже после остывания. Однако перед панировкой кружочки кабачка необходимо посолить и оставить на 15 минут — так уйдет лишняя влага, а кабачок станет мягким.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый рулет: ни муки, ни яиц — только цукини и кусочек сыра.

Проверено редакцией
Читайте также
Легкий ветер и тепло +20 градусов: погода в Москве в начале недели
Общество
Легкий ветер и тепло +20 градусов: погода в Москве в начале недели
«Двое из ларца»: космонавт объяснил русофобию братьев-астронавтов Келли
Общество
«Двое из ларца»: космонавт объяснил русофобию братьев-астронавтов Келли
Курица, грибы, сметана и лук — через 30 минут ужин по-польски готов: вкуснее и проще жульена
Общество
Курица, грибы, сметана и лук — через 30 минут ужин по-польски готов: вкуснее и проще жульена
Компот «Цитрусовая клубника»: 3 ингредиента — и зимой пьем натуральную «Фанту» без химии
Общество
Компот «Цитрусовая клубника»: 3 ингредиента — и зимой пьем натуральную «Фанту» без химии
Оладьи — это прошлый век: кабачки-осьминожки — просто макаю в яйца и кладу на сковородку
Общество
Оладьи — это прошлый век: кабачки-осьминожки — просто макаю в яйца и кладу на сковородку
Общество
рецепты
кабачки
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.