Глухозимье — самый бесклевный период в году, когда толстый лед и низкая концентрация кислорода заставляют рыбу уходить на глубину и впадать в апатию. Но даже в эти суровые февральские дни окуня все-таки можно выловить, если знать правильную тактику и понимать, на что ловить окуня в глухозимье.

Стратегия поиска: где искать полосатика

В середине зимы окунь перестает активно перемещаться по водоему и стоит очень локально. Стратегия успеха строится на массовом бурении лунок: профессионалы рекомендуют сверлить их партиями по 10–15 штук с интервалом 3–5 метров. Если по перволедью расстояние между лунками могло быть 10–15 метров, то в глухозимье их нужно располагать каждые 1–2 метра, чтобы подать приманку буквально в рот рыбе. Найдя рабочую лунку, следует тщательно рассверлить прилегающую акваторию — окунь ходит стаями, и где один, там и другие.

Тактика ловли и техника игры

Определившись с местом, важно правильно работать блесной или балансиром. Классическая техника включает плавный подъем приманки на 40 сантиметров с последующим падением на дно, затем подъем на 10 см и паузу в 10 секунд. Другой вариант — постукивание блесной по дну с короткими рывками вверх. В глухозимье окунь особенно пассивен, поэтому важно исследовать каждый слой воды, постепенно поднимаясь от дна и делая паузы после каждого взмаха.

«Гробик» для окуня: тактика ловли полосатика в февральское глухозимье Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие блесны работают

Разбираясь, на что ловить окуня в глухозимье, стоит остановиться на мелких блеснах длиной до 35 мм, блеснах-мормышках и крупных мормышках. Среди проверенных форм лидируют «Гвоздик», «Гробик», «Лодочка», «Ромбик», «Малек» и «Торпедка». Полосатик в это время года чаще реагирует на яркие, фантазийные приманки, которые выделяются в потускневшем подводном мире.

Главное в глухозимье — не сдаваться после первых пустых лунок и методично облавливать перспективные участки. Терпение и правильная тактика обязательно принесут результат, ведь окунь никуда не исчезает, просто становится более привередливым.

